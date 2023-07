El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que "nunca" ha pasado en España que ante unas elecciones generales no haya gobernado el partido más votado, y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Felipe González en 1996 perdiendo por poco margen y pudiendo pactar con PNV o con CiU "dejó gobernar a José María Aznar".

En una entrevista en RTVE, Feijóo ha reiterado su oferta al PSOE de que ambos partidos se abstengan para dejar gobernar a la lista más votada y ha puntualizado que de no ser así es lo que considera una perturbación de la democracia. "No se han celebrado la elecciones todavía y yo planteo aquí en la televisión pública, que si no gano no debo ser presidente del Gobierno pero si gano que me dejen gobernar", ha insistido en su propuesta ya planteada durante el cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia y que ha reiterado en RTVE.

El líder del PP, que ha confirmado que no asistirá este miércoles al debate de RTVE con los candidatos a la Moncloa del PSOE (Sánchez), Sumar (Yolanda Díaz) y Vox (Santiago Abascal) porque prefería un debate a siete con la presencia de ERC, PNV y Bildu, ha incidido en que si a los socialistas les preocupa que el PP pacte con Vox "que se abstengan". Porque de lo contrario, si Sánchez necesita a Bildu, a ERC y a todos los independentistas para gobernar habiendo perdido -ha dicho-"sería una legislatura atípica" y se crearía una "situación muy complicada para cumplir con el pacto de Estabilidad" que marca Bruselas respecto al déficit y para "el crecimiento de una economía sana".

No obstante aunque Feijóo, que se ha mostrado satisfecho con el pacto con Vox en Extremadura para poder gobernar juntos, ha incidido en que el PP no debe ser solo el que tenga la competencia exclusiva para asumir una abstención por lo que "veremos a ver cuántos votos y escaños dan los españoles a cada partido" la noche del 23 de julio. "Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante llamaré a la puerta del PSOE para que me deje gobernar y si no me deja y bloquea como en 2015 y 2016 con el 'no es no' y quiere someter al país a unas quintas elecciones... mi obligación será buscar la estabilidad en el gobierno, aunque no a cualquier precio", ha dicho en referencia a futuros pactos con la formación de Santiago Abascal.

Y es que frente a las últimas encuestas que publican este lunes los periódicos nacionales, último día para la difusión de sondeos, y que consolidan la victoria del PP y su posible mayoría absoluta con Vox, Feijóo ha dejado claro que "los españoles quieren un cambio seguro". "Y en este momento parece indicar que el cambio es mas probable que repetir un gobierno con todos los partidos que hayan perdido las elecciones", ha aseverado.