José Manuel Miñones (Santiago, 1972), lidera a lista socialista ao Congreso dos Deputados pola Coruña tras poñerse á fronte do Ministerio de Sanidade hai tres meses. Aténdenos para esta entrevista no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, onde o Goberno vai facer “un investimento histórico”, e nos xardíns do Pazo de Fonseca, un lugar simbólico para el e para Pedro Sánchez.

–Esperaba liderar a candidatura ao Congreso pola Coruña?

–A campaña está sendo positiva porque vemos moita mobilización, sobre todo creo que a xente percibe que é unha campaña moi distinta, que o 23 de xullo hai moitas cousas en risco e, sobre todo, moitos dereitos acadados ao longo destes cinco anos. Encabezar a candidatura para o Congreso é todo un orgullo, por poder representar ao PSOE e poder aportar tamén a miña experiencia como delegado do Goberno, como alcalde e agora como ministro.

–Vostede dixo que lle gustaría seguir como ministro de Sanidade. Xa o falou con Sánchez?

–Non é algo importante agora mesmo nin estemos pensando niso. No que pensamos agora é en poder poñer en marcha todas as iniciativas que estabamos deseñando desde o Ministerio. Non importa a persoa que as poña en marcha, senón que é o PSOE quen o fai, porque sabemos que se non é o PSOE vai ser Feijóo con Abascal, e xa coñecemos os recortes que fixo o PP no pasado. Non queremos recortes en sanidade, queremos defender e reforzar a sanidade pública e para iso necesítase un partido progresista como o PSOE.

–Que cre que fixo ben nestes tres meses como ministro?

–Aínda non tiven tempo de facer balance, foron tres meses moi intensos, con dous períodos electorais, pero si que é certo que había unha espiña cravada que me quedaba: o dereito ao olvido oncolóxico, que conseguimos ao final sacar adiante. E que dicir das mascarillas ou de todo o decreto de fin de crise sanitaria e que puidemos sacar adiante. Poñer a saúde mental a nivel europeo foi outro dos grandes avances. O importante é sacar adiante as cousas que lle importan á xente.

–E se repite como ministro, que será o primeiro que faga?

–Xa temos presentado o noso programa, que foi participado, e temos as liñas claras. Temos un compromiso a piques de cumprirse, que é a especialidade de emerxencias e de urxencias. Temos que actuar para baixar as listas de espera e tamén en prevención e promoción dos hábitos saudables.

–Se Feijóo gaña e necesita a Vox para gobernar, debería absterse o PSOE para evitar ese pacto?

–É un debate pechado, do pasado, e que vivimos xa en Galicia. Como acabamos de ver en Extremadura, sabemos perfectamente que Feijóo utiliza ese “trampismo” –con A, de trampa–, de buscar o titular por buscalo, sabendo que non vai facer o que está dicindo. Este debate sacábao cada elección, pero se a lista máis votada era o PSOE, pactaba con quen fose necesario para non poñelo na alcaldía de turno. A xente que non se fíe das palabras de alguén que está cambiando de opinión cada día, e que se fíe dos feitos.

–Vaille chegar ao PSOE con insistir nesa mensaxe de que hai que evitar un pacto entre PP e Vox?

–Temos unha clara mostra a partir do 28-M, alí onde pode gobernar o PP con Vox, faino. Vivímolo antes en Castela e León e tiñamos esa experiencia de que entre nos gobernos autonómicos un partido como Vox, que nega as autonomías. O perigo non é Vox, que xa sabemos o que quere, o perigo é quen lle abre as portas e, neste caso, quen está a radicalizar o PP. Eu sei de moitísima xente do PP que se sente enganada e desmotivada, porque sente vergoña deses pactos. É moi importante que a xente vaia votar o 23 de xullo co corazón, pero tamén coa cabeza porque a responsabilidade é moita.

–No caso do PP, o mantra é que hai que acabar co “sanchismo”. En todo caso, en que fallou o Goberno?

–Cando un goberna é evidente que pode mellorar en moitas cousas. Pero cando facemos un balance, miramos cinco anos para atrás, tendo en conta a guerra, a crise enerxética e a pandemia, este goberno ten feito o que non fixo ningún outro. En Galicia estamos a falar dun investimento histórico, de 36.000 millóns de euros nestes cinco anos. A Xunta e os concellos nunca recibiron tantas transferencias para facer realidade cada unha das políticas. A xente ten que valoralo de cara ás eleccións e valorar o que pon enriba da mesa Feijóo, que polo momento non o coñecemos, máis alá de que o vicepresidente será o candidato de Vox.

–Cre que a cidadanía entende os pactos con Bildu?

–Temos moi claro que o importante é para que. Se é para subir as pensións, o SMI ou mellorar a reforma laboral, á xente non lle importa os votos que se tiveron. Para iso buscaremos os votos onde teñamos que buscalos. Non son o mesmo os pactos de PP e Vox para reducir dereitos das mulleres, dereitos LGTBI, ou para quitar carrís bici.

–Para gobernar terían que entenderse con Sumar e con forzas como ERC, Bildu ou BNG.

–Imos gobernar gañando as eleccións. O noso obxectivo é gobernar con esa maioría e cando teñamos os resultados do 23 de xullo, veremos como podemos conformar ese goberno.

–Fixo ben Sánchez en adiantar as eleccións?

–A cidadanía tiña que decidir. A partir do 28-M vemos a realidade do que temos en España, dos pactos da vergoña do PP e Vox con retrocesos e ataques aos dereitos sociais. Polo tanto, era necesario que a xente elixise que quere para España. Nós temos claro que non queremos retroceder, senón que queremos avanzar.

–E se Feijóo gaña e goberna, pode haber un adianto das autonómicas. Estaría preparado o PSdeG?

–Feijóo non vai gañar. Non hai outro escenario posible que o dun goberno do PSOE, e as elecciones autonómicas serán cando decida o seu presidente.

–En todo caso, ten vostede un favorito para optar á Presidencia da Xunta?

–Estamos agora mesmo centrados nesta campaña. Temos en setembro xa convocadas unhas primarias, e nun partido democrático como o noso, no que non se elixe aos candidatos de forma dixital –a dedo–, senón que o elixe a súa militancia, veremos quen se presenta e quen será o candidato.