Yolanda Díaz se dirige directamente a los hombres para desplegar su concepción del feminismo. La líder de Sumar ha dado las claves de su posición en esta materia, llamando a un "feminismo del 99%" y desmarcándose del feminismo que "se coloca en un rincón, en las trincheras", que bien podría achacarse a las tesis más identitarias de la ministra de Igualdad, Irene Montero, excluida de las listas de Sumar.

"El feminismo no está en guerra contra los hombres, está a favor de las libertades", ha defendido la candidata de Sumar, en un acto sobre feminismos en el Teatro Pavón de Madrid, advirtiendo de que la "derecha cavernícola" de Santiago Abascal busca "dividir" el movimiento y la sociedad. "El feminismo no solo es un movimiento emancipador dirigido a la sociedad en su conjunto, también a los hombres", advirtió Díaz.

"Nosotras perdemos cuando nos dividimos por abajo, ¡que se dividan ellos! Nosotras no nos podemos dividir. El feminismo pierde cuando se coloca en un rincón, en las trincheras, y gana cuando vamos a por todas, con optimismo y esperanza", argumentaba la líder de Sumar, que definió su posición: "El feminismo de Sumar es el del 99%. No caigamos en su trampa, no caigamos en la guerra de sexos. No es verdad".

Una de las primeras referencias que hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno al comienzo del acto estuvo dirigida precisamente a su audiencia masculina. "En el público tenemos a hombres que también se suman a las libertades por las que venimos trabajando, hombres que combaten el machismo en nuestro país, hombres que combaten la homofobia", comenzó Díaz, que avanzó que "a partir del 23 de julio vamos a seguir trabajando junto a esos hombres para seguir ganando derechos".