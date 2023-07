El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo alcanzó sus momentos más agrios en el debate en materia de Igualdad, donde el choque llegó a lo personal. "Estoy indignado", profirió Sánchez durante el diálogo, que fue bronco y con interrupciones continuas. "Debería callarse un poco", "esto no es 'El Hormiguero'", llegó a responder en un momento dado el líder del PP al presidente de Gobierno, que le acusó de "claudicar ante el machismo" por sus pactos con Vox.

La ley del sí es sí articuló gran parte del bloque de políticas sociales e Igualdad, después de que la periodista Ana Pastor preguntándole al candidato popular qué le diría a las mujeres preocupadas por sus acuerdos con Vox, el mismo día en que se ha producido un asesinato de este tipo. La respuesta del candidato del PP llegó con un ataque al PSOE, al que acusó de "votar con Vox en Murcia para que no gobierne el partido que ganó las elecciones", antes de afirmar que "el principal problema que tenemos es la ley sanchista del sí es sí".

"¡Que soy del PP!"

En un primer momento, Sánchez trató sin éxito de desembarazarse de este asunto. "No ha respondido", "le están planteando una pregunta"; criticó el candidato del PSOE mientras Feijóo sacaba a relucir algunos casos de beneficiados por la ley. "El disparate que usted ha hecho en contra de la dignidad de las mujeres", mientras un Sánchez molesto le interrumpía."Usted pasará a la historia por el Presidente del Gobierno que firmó en el BOE la ley del 'solo sí es sí'", fue la frase lapidaria del dirigente popular.

"PP y Vox son lo mismo", replicaba Sánchez durante la intervención de Feijóo, que en un momento del debate ironizó: "¿Quiere usted debatir con Santiago Abascal? Debata con él. ¡que yo soy del PP!". El presidente de Gobierno tuvo que referirse brevemente a la medida estrella del Ministerio de Igualdad, no sin antes lanzar un nuevo reproche: "Lo primero, solidarizarme -como no ha hecho el señor Feijóo- por la mujer asesinada".

"Un error jurídico"

Pedro Sánchez pasó a defender la ley del sí es sí, asegurando que la norma "da respuesta" al "problema" de la violencia sexual, reduciendo los efectos de la norma a "un error jurídico que se corrige porque es un error, pero un machismo a sabiendas...eso no es un error", prosiguió el presidente, que sacó a relucir de nuevo los pactos del PP: "Usted está pactando con un partido machista que no condena la violencia machista, y eso tiene consecuencias", comenzó Sánchez. "Una claudicación ante el machismo, es lo que usted está haciendo con esos vergonzosos acuerdos de Gobierno". Feijóo continuó apelando a la ley del sí es sí, a lo que el líder del PSOE respondía. "Estoy indignado", "qué poca empatía". "Señor Sánchez, no dé lecciones de esto. Debería usted callarse un poco", replicaba el líder del PP.

En cuanto a políticas sociales, Feijóo defendió que "ha sido un fracaso, porque hay mas españoles en el umbral de la pobreza y con carencia material severa". Sánchez sacó pecho de normas como la ley de la eutanasia, a lo que el candidato del PP se comprometió a elaborar una "ley de muerte digna" y aprobar la ley del ELA. En materia Educativa, el líder del PP volvió a tomar las riendas, criticando a Sánchez por incumplir su promesa de la gratuidad de la educación infantil, presumiendo de haberla implantado en Galicia, y comprometiéndose a hacerlo en España si llegaba a La Moncloa, cofinanciada al 50% entre Gobierno y CCAA.