Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron anoche un debate de alta tensión para tratar de movilizar votos. El presidente del Gobierno y candidato socialista defendió su política económica y acusó al PP de pactar con Vox, mientras que su contrincante salió al ataque y reprobó los acuerdos con Otegi y los independentistas. Las descalificaciones y los reproches personales y políticos marcaron un cara a cara bronco, sin apenas propuestas y lleno de acusaciones de mentiras.

Entre el cruce de argumentos, Galicia también estuvo presente. Alberto Núñez Feijóo reivindicó su gestión al frente de la Xunta y, como ejemplo de ello, enarboló la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en la comunidad, una actuación que quiere impulsar para toda España "cofinanciado" el 50 por ciento a las comunidades.

En este bloque social, que ha ocupado la segunda media hora del debate, ha salido a colación la gestión de la Xunta la cual ha reivindicado Feijóo, mientras que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, le ha apostillado que "con poco éxito".

Ello ha motivado con Feijóo ironizando con el "poco éxito de cuatro mayorías absolutas", a lo que Sánchez le contestó que eso "no le da ni quita" la razón. A ello, el dirigente socialista lo acompañó con el cierre de camas hospitalarias (más de 460, citó) y la "congelación" de médicos, mientras que Feijóo bromeó con que "no leyese las fichas que le hacen no sé dónde".

Sumar señala se demostró que "más que nunca es necesario el estilo Yolanda"

La cabeza de lista de Sumar por A Coruña, Marta Lois, expresó que el debate ha demostrado que "más que nunca es necesario el estilo Yolanda, con solvencia en los datos, proponiendo soluciones a los problemas, apelando al diálogo".

En una primera reacción tras el debate de Atresmedia, Marta Lois manifestó que la "política es mucho más que dos hombres dándose zascas" y ha lamentado "el ruido, que fuese bronco" y que "se habló poco de controlar el alquiler, el SMI y de salir una hora antes de trabajar".

Asimismo, en el mismo audio remitido a los medios, Lois ha convenido que es "una vergüenza que la JEC permitiese este debate donde más del 40 por ciento del hemiciclo se quedó fuera y no se vio representado".

Ana Pontón: "Ruido y más ruido"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también siguió el cara a cara. La nacionalista sentenció que "el debate deja claro que el bipartidismo no tiene nada que ofrecer a los gallegos y a las gallegas. Ruido y más ruido. Merecemos un debate mejor. Es un derecho". Pontón ha insistido, además, en su pretensión de participar en un debate en la TVG con el PP y el PSOE.