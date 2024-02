Pontevedra mantiene intacto su apoyo al PP; el Bloque solo pesca en la debacle socialista

Defienden los politólogos que, para que Galicia dé a la izquierda opciones de gobernar, han de confluir dos escenarios: poco menos que una tragedia griega en el bando de los populares y una simultánea robustez –no solo en términos de escenificada simpatía mutua y armisticios de campaña electoral– de nacionalistas y socialistas. Esto es, la antítesis de lo que sucedió en la jornada electoral de este domingo. El debut como cabeza de cartel de Alfonso Rueda cosechó un respaldo inequívoco del electorado, singularmente del de la provincia de Pontevedra. No solo porque retuvo los once diputados que habían sumado los conservadores en los comicios de 2020, sino porque superó el porcentaje de apoyos de su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, con el 44% de los sufragios. Rebasó incluso la ratio en favor de su formación de las elecciones de 2016 (43,29%) y de 2012 (42,81%): con cerca del 98% escrutado eran 224.000 las papeletas que llevaban su nombre.

No hubo aquí parte de daños, por tanto, pese a que en las filas de la formación se contaba con la previsible –y asumible, en el objetivo de preservar la mayoría absoluta– pérdida de un asiento en el Parlamento por la provincia. Y pese a que en la plaza más concurrida en potenciales votantes, la de Vigo, los de Rueda sigan sin dar con la tecla. Es cierto que mejoró en 2,6 puntos el resultado de hace cuatro años (a cierre de esta edición, el PP tenía el 35,2% de los votos de Vigo) pese a que la formación habrá de pasar de nuevo a manos de una gestora debido al precipitado adiós de su líder, Marta Fernández-Tapias. Una retirada de la política aireada por el PSOE vigués el primer día de campaña – confirmada horas después por la propia popular–, que funcionó como golpe de efecto instantáneo pero que no movió molinos. Eso sí, la todavía vicepresidenta primera de la Deputación de Pontevedra y presidenta del PP vigués no se irá dejando una victoria como legado porque su partido se vio superado por la ventolera nacionalista.

La plaza de Vigo

El BNG acarició un inaudito 37% de los sufragios en la ciudad olívica, con una subida de los apoyos de más de 13,5 puntos. Victoria que repitió en Cangas, Moaña (el cinturón progresista de O Morrazo perdió la pata de Bueu), Redondela, Soutomaior, O Grove y Catoira. Indiscutiblemente esta marea de los de Ana Pontón fue más que próspera en el conjunto de la provincia de Pontevedra; el problema es que llenó sus bodegas a cambio de esa muleta sin la que no tiene opciones de formar gobierno. Porque el Bloque Nacionalista Galego pasó de seis a ocho escaños, con una extraordinaria subida de diez puntos en porcentaje de voto, pero sin cautivar el corazón de los electores más conservadores y a costa de un PSdeG que tendrá que subir el barco al carro de reparaciones.

Se avecinan truenos en la casa socialista, que no alcanzó siquiera el 15% de los sufragios y que no fue la formación más votada en ninguno de los concellos. Ni siquiera Vigo, otrora oasis donde encontrar luz en tinieblas de noches electorales aciagas, dejó de ser comodín: la intensa participación de su alcalde, Abel Caballero, en la campaña no sirvió para aliviar el sopapo. Tampoco el carrusel de ministros, que desfiló en tromba –aunque sin anuncios importantes en el buche– por Galicia en las últimas semanas. El BNG le arrolló en sufragios en la provincia (casi 175.000 para los nacionalistas y 73.800 de los socialistas) y José Ramón Gómez Besteiro perdió una cuarta parte de los electores del año 2020.

En Ferraz van a tener complicado lo de buscar a quién derivar culpas porque la fragmentación de la izquierda, de la que se lamentaron con ahínco, no fue determinante en ningún caso para el resultado final. Sumar Galicia se quedó donde le colocaban las encuestas, en la práctica irrelevancia de no llegar al 2,5% de los votos (recibió 12.250) y solo un par de décimas por encima de la candidatura de la ultraderecha de Vox (11.400). Ni qué decir de Podemos-Alianza Verde (1.500 sufragios), que no alcanzó a ver ni de lejos las casi 2.200 papeletas emitidas en favor del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma).

La maquinaria del Partido Popular ha demostrado estar más que engrasada, independientemente de haber cambiado de jefe de máquinas por la salida de Feijóo a Génova. Y de ahí resultados más que abultados como el de Lalín (63,7% de votos populares), Baiona (49,7%), Cerdedo-Cotobade (56%), Vilanova de Arousa (61%) o Agolada (63%).