¿Qué pasa si te equivocas de mesa electoral?

Los gallegos eligen hoy quién será su representante durante los próximos cuatro años. Hay 2.693.624 ciudadanos llamados a las urnas, de los que casi un 18% residen en el extranjero.

Todos los que deseen presentar su voto, deberán acudir hoy a su colegio electoral, a cualquier hora entre las 9.00 de la mañana y las 20.00 horas de la tarde. No sería la primera vez que algún despistado acude donde no debe. Pero, ¿qué pasa si me equivoco de centro?, ¿mi voto deja de contar?

Afortunadamente, no es posible que una papeleta se excluya del conteo por haber sido introducida en la urna equivocada -a menos que comentan un error los miembros de la mesa-.

Como normal general, los vocales de mesa no aceptarán sobres de personas que no aparezcan en las listas de cada colegio. Por tanto, si usted se equivocó de lugar, lo sabrá en cuanto le pidan la documentación para identificarle. La jornada electoral es larga, pero correrán especial peligro de quedarse si votar aquellos que lo dejen para última hora. Desde las 20,00 no se permitirá entregar más papeletas.

Dos excepciones

Hay dos casos en los que los electores podrán depositar su voto sin aparecer en las listas:

Si presentan una sentencia judicial que reconoce su derecho a votar en esa mesa.

que reconoce su derecho a votar en esa mesa. Si entregan un certificado censal.

¿Qué necesito para ir a votar?

Para hacer efectivo su voto, los electores deben decir su nombre y apellidos en alto, frente al presidente de la mesa electoral. A continuación deben mostrar su DNI, su pasaporte o su carné de conducir (una de las tres opciones). Los vocales de mesa comprobarán que la persona aparece en las listas. A continuación, el presidente dirá en alto el nombre del vecino y la palabra "vota", dando paso a que el elector introduzca su sobre en la urna.

Finalmente, los miembros de la mesa apuntan a esta persona y el número con el que aparece en las listas de votantes.