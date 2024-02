Diferencias entre voto blanco, nulo y abstención

Aquellos que, por el motivo que sea, no quieren votar a ningún partido en las elecciones de galicia de este 2024, se encuentran con tres posibilidades: votar en blanco, nulo, o directamente no hacerlo (abstención), ¿cuáles son las diferencias?

El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas --si las dos son de la misma, se considera un voto válido--), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

En directo

PI STUDIO Rueda: “Galicia mandó un mensaje a España, no aceptamos chantajes” El presidente del PPdeG y también próximo presidente de la Xunta tuvo que abrirse paso entre los cargos y simpatizantes de su partido para llegar al atril desde el que lanzó su primera intervención como triunfador de la noche electoral. Fue titular del Gobierno gallego durante los dos últimos años, pero le faltaba el acero con el que forjar el hormigón y reforzar su liderazgo al frente de los conservadores gallegos, porque solo las elecciones apuntalan el mando. Tras los agradecimientos de rigor, Rueda quiso dejar claras dos cosas, que gobernará para todos los gallegos, incluidos los que no votaron al PP, y que su victoria es un “mensaje a España”, de que no se aceptan chantajes ni privilegios, en referencia a las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán. “Es la decisión correcta para Galicia y para España”, enfatizó Rueda, acompañado por su familia y rodeado de centenares de simpatizantes. Puedes leer toda la pieza aquí.

Isabel Faraldo tras saberse los resultados de las elecciones. / Europa Press Faraldo (Podemos) lamenta que "no fue suficiente" con concentrar voto progresista en el BNG: "Es el gran fracaso" La candidata de Podemos a la Xunta, Isabel Faraldo, ha lamentado que "no fue suficiente" el "esfuerzo que hizo el electorado progresista para concentrar el voto en el BNG", primera fuerza de la izquierda en estas elecciones autonómicas. "Este, realmente y tristemente, es el gran fracaso", ha agregado la candidata de la formación 'morada', que en el conjunto de Galicia no ha alcanzado los 4.000 votos, con un 0,26%. "Nosotros, como Podemos, sabíamos que nos enfrentábamos a un escenario muy difícil. Que nos enfrentábamos, además, a un PP en una situación muy fuerte para ellos y muy débil para nosotros", ha reconocido Faraldo. En este contexto, la política coruñesa ha analizado que, para que se produzca un cambio en la Xunta, que no hubo", se necesita "un Podemos fuerte". "Lo tenemos muy claro: sin un Podemos fuerte no hay cambio", ha resumido. Isabel Faraldo ha comparecido poco después de las 22.00 de la noche y ha dicho que se deben "construir espacios más amplios", más allá del propio partido, a pesar de que en estos comicios se presentaron solo en coalición con Equo, por separado con respecto a Sumar. Además, visiblemente entristecida pero emocionada, Faraldo ha agradecido el trabajo de una militancia "muy comprometida", de la que se ha sentido "especialmente orgullosa". Pese al resultado, ha dicho que el partido se pondrá "desde hoy mismo a trabajar" en "construir organización" y en "analizar los errores". Pero, "sobre todo", trabajarán por la "población más vulnerable" que el PP, de nuevo con una mayoría absoluta, dejará "en el aire" por una sanidad y una educación públicas "vapuleadas" y una política "caciquil, oportunista y clientelar".

EFE Noche electoral en Democracia Ourensana, con Jácome y Armando Ojea. / Alejandro Camba (EFE) Jácome, de DO, satisfecho pese a no ser llave: "Van a cambiar las cosas" El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, se ha mostrado satisfecho con el escrutinio tras asegurar que si bien no han podido subir todo lo que querían para ser llave en la Xunta de Galicia, su formación "ya está dentro -del Parlamento- y van a cambiar las cosas". En una primera valoración provisional desde un céntrico hotel ourensano, Jácome ha explicado que, de confirmarse el resultado, el escaño de DO es algo "tremendamente significativo" porque "a partir de aquí van a cambiar las cosas". "Este diputado es tremendamente significativo porque a partir de aquí van a cambiar las cosas, no tan rápido como creíamos, pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo", ha proclamado Jácome, acompañado en todo momento del núcleo duro del partido, el candidato Armando Ojea y el resto de la formación. Armando Ojea, que será diputado, porta una llave gigante tras conocer los resultados de DO. / Rosa Veiga (Europa Press) En un repaso por los resultados del partido, ha recordado que cuando empezaron en 2001 pensaban cambiar las cosas, algo que no se pudo hacer hasta 2019, con la entrada de DO en la alcaldía. "Y ahora en la Xunta no entramos siendo llave para cambiar las cosas pero sí para conseguirlo dentro de muy poco tiempo", ha insistido. El candidato, Armando Ojea, ha citado un proverbio chino "que dice que un primer paso es la mitad del camino y efectivamente esta entrada en el Parlamento de Galicia es un primer paso". Para el candidato Ojea, el escaño supone "un salto cualitativo" ya que evidencia que han ido progresando después de no haber concurrido en los anteriores comicios, porque "por primera vez tenemos representación en una nueva institución". Las caras en la sede son de alegría, desde que pasadas las 21:00 horas se dio a conocer el escaño que han celebrado con brindis y pinchos.

Cabalar (EFE) / PI STUDIO Pontón reconoce un resultado "insuficiente" porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo" La líder del Bloque, Ana Pontón, ha reconocido este domingo tras el recuento de los votos que el BNG ha obtenido un resultado "insuficiente", porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo" en Galicia. Acompañada de la ejecutiva nacional y los candidatos en las listas de las cuatro provincias, Pontón ha advertido sin embargo que el BNG también ha obtenido un resultado "extraordinario", el mejor de la historia del BNG en escaños, votos y porcentaje y que su formación "no tiene techo". "Galicia ya cambió, esta campaña lo cambió todo y nunca nada volverá a ser igual", ha expresado. Tras el escrutinio, el PP ha logrado retener la mayoría absoluta en Galicia con 40 diputados de 75 (dos menos que en 2020); mientras que el BNG ha obtenido 25 actas (seis más), y el PSdeG ha conseguido nueve (cinco menos). Además, Democracia Ourensana ha logrado entrar en el Parlamento con 1 escaño.

E. P. Besteiro, tras conocer el resultado final de la cita electoral. / E. P. Besteiro, que será diputado en el Parlamento gallego, reconoce que no obtuvo el resultado que esperaba El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha reconocido que los resultados cosechados este domingo no son los que esperaba y ha confirmado que tomará posesión como diputado en el Parlamento de Galicia, de forma que dejará su escaño en el Congreso. El político lucense, que ha explicado que ya ha llamado al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, para trasladarle su felicitación, ha dicho que el PSOE es un partido demócrata que "acepta sin reservas" el mandato de las urnas. "Pero sí, no obtuvimos los resultados que esperábamos, he de decirlo así, sin paliativos", ha manifestado. Besteiro ha comparecido ante los medios minutos después de las 22,30 horas acompañado por miembros de su candidatura y dirigentes del partido como el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; el responsable de Organización, José Manuel Lage; y alcaldes como la regidora de A Coruña, Inés Rey. En concreto, con el 98,17% de los votos escrutados, el PSdeG ha logrado 9 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2020, al obtener un 14,08% de los apoyos, frente al 19,38% de hace cuatro años. En su intervención y tras asegurar que los socialistas aceptan "sin reservas el mandato de las urnas", ha explicado que su principal cometido ha sido hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio. "Y no lo hemos conseguido", ha afirmado para señalar que la ciudadanía ha decidido situarlos en la oposición. Incide en la necesidad de "consolidar un proyecto" En su comparecencia ante los medios tras conocerse los resultados electorales, Besteiro ha sostenido que el PSdeG necesita "consolidar un proyecto que sea reconocido entre la ciudadanía y que sea una verdadera alternativa real y segura". "Un proyecto que nace dentro de cada ciudad, dentro de cada pueblo, dentro de cada calle para dar respuesta a todos lo que quieren que Galicia ocupe su lugar, ni más ni menos, pero que vaya a más", ha señalado. Por ello, y tras reivindicar la política "útil y sin trincheras", ha apelado a mantener viva la "fuerza de la ilusión" mostrada durante la campaña toda vez que "ningún cambio es fácil". Además, ha dicho a sus votantes que no les va a "defraudar" y que desde la oposición trabajará por aquello que sea "mejor para los gallegos". "Hoy comenzamos una nueva etapa en la que refirmamos nuestro compromiso con la mayoría social de este país y nuestro compromiso con Galicia", ha apuntado. Futuro del partido Preguntado por el futuro del partido tras estos resultados, Besteiro ha rechazado pronunciarse sobre lo que va a pasar "los próximos cuatro años" pero sí ha dicho que trabajará desde el Parlamento de Galicia, "Lo que nos toca hacer ahora, comprometernos desde la oposición con un trabajo mucho más profundo", ha afirmado para incidir en la necesidad de lograr "más empleos, más derechos y más oportunidades" para la Galicia interior. "Esa va a ser nuestra línea", ha indicado. Agradecimiento Besteiro ha iniciado su intervención lanzando un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que depositaron su confianza en él, así como a los militantes y simpatizantes que contribuyeron a que la jornada electoral se desarrollase con una "extraordinaria normalidad democrática". Además, ha extendido el agradecimiento al jefe de filas de la formación, Valentín González Formoso, así como a toda la organización por su trabajo durante la campaña electoral.

Un voto también es nulo cuando un sobre tiene solo una papeleta, pero está marcada más de una vez (o de forma erronea, como cuando se marcan cuatro nombres en una circunscripción que elige tres senadores) o cuando en el sobre hay algún objeto o frase que no debería estar ahí.

El voto nulo se considera un voto "gamberro" y casi siempre es voluntario, pues la forma de votación española es muy simple, según explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga Manuel Arias. Estos votos se consideran como "voto emitido no válido" y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie.

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Según la actual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, en el caso de Galicia el 5 por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Por lo tanto, en teoría, esta forma de voto desfavorecería a los partidos pequeños porque la misma ley d'Hondt les perjudica en las circunscripciones pequeñas. Sin embargo, Arias asegura que en la realidad ni beneficia ni perjudica porque no es común que los partidos se queden en el límite del tres por ciento de los votos.

Ahora bien, esta clase de voto tiene un significado claro: al igual que el voto nulo se considera "gamberro" y de enfado, el voto en blanco transmite la idea de que la persona está de acuerdo con el sistema electoral pero "no le satisface ninguna opción", según Arias.

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.