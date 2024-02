¿Un PP revitalizado o con problemas?

El anuncio del adiós de la política tras las elecciones gallegas del 18 de febrero de Marta Fernández-Tapias, exdelegada de la Xunta, presidenta del PP en la urbe, vicepresidenta primera de la Diputación de Pontevedra y líder de la oposición en el Concello, deja dos lecturas bien diferentes en los líderes del Partido Popular. Mientras el presidente del PPdeG y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, agradece el trabajo de la lideresa olívica –su apuesta personal para la urbe– por “revitalizar el partido en Vigo” y su capacidad de unir a la formación tras más de dos años al frente, el presidente del PP nacional y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, muestra una visión más crítica con la situación.

Feijóo, en declaraciones a FARO, asegura que no conoce exactamente los “motivos personales” que llevaron a Tapias, a quien situó al frente de la Delegación de la Xunta en Vigo y a quien avaló para liderar el PP olívico, a tomar la decisión de su marcha y destaca que “Vigo necesita un fortalecimiento del partido a nivel municipal”: “Cuando hay un Partido Socialista que gana con mayoría absoluta en una ciudad, es evidente que no solamente se debe a los aciertos del partido que gana, sino también a los problemas del partido que pierde”.

La reflexión es muy similar a la que lanzó el propio Feijóo en la clausura del congreso de diciembre de 2021 –como presidente del PPdeG y de la Xunta– que encumbró a Tapias como presidenta del PP de Vigo, lo que refleja que la formación vuelve a la casilla de salida en la ciudad más poblada de Galicia. “La humildad empieza por la autocrítica. Algo habrá hecho bien quien tenemos delante y algo habremos hecho mal nosotros”, expuso. Conclusión: da por hecho que los deberes no se han hecho.

Sobre el camino para fortalecer el partido, más de lo mismo. En aquel momento, Feijóo pidió a Tapias la integración de la candidatura perdedora –encabezada por Javier Guerra– y que escuchase “a la gente que está en los barrios, ya que es la única manera de saber qué es lo que quiere la ciudad”. Sin embargo, la lideresa viguesa prescindió de pesos pesados en la urbe y apostó por renovar el grupo municipal –todos novatos– y a los candidatos vigueses en la lista del 18-F. En la entrevista concedida a FARO, subraya que la receta para potenciar el músculo del partido es “meter a más gente y trabajar más”: “Si tú no sacas buenos resultados, no tienes más remedio que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Ensanchando la base del partido, trayendo a más gente a tu proyecto, explicándolo mejor y trabajando más. Al menos es lo que yo he intentado hacer toda mi vida”.

Queda claro que la solución propuesta desde el PPdeG para impulsar el partido en Vigo no funcionó, pero es cierto que el reto era mayúsculo. Tapias lideró el proyecto desde finales de 2021, con solo cuatro concejales populares de 27 en el Concello. En las municipales de 2023, con ella al frente de la candidatura, la formación mejoró sus resultados: pasó a cinco ediles y consiguió 4.672 votos más que en las de 2019, sumando un total de 25.132, la segunda fuerza más votada, tras el PSdeG de Abel Caballero, alcalde desde 2007 –hasta 2011, con el BNG en el gobierno–.

En todo caso, los resultados del PP en las municipales nada tienen que ver con los de antaño. Logró los mejores en 1995, con 69.095 papeletas (47% de los votos) y Manuel Pérez al frente, que accedió a la Alcaldía. Fue el partido más apoyado en la urbe en seis elecciones –de 1991 a 2011–, pero solo logró gobernar tras dos –Pérez y Corina Porro de 2003 a 2007–.

En 2015, con Elena Muñoz, se consumó la hecatombe tras cuatro años de gobierno socialista en minoría y ocho seguidos en total –con el BNG entre 2007 y 2011–. Perdió más de 32.700 votos y pasó de 13 a siete ediles. En 2019, tocó fondo: cuatro concejales y 8.414 apoyos menos.

ÚLTIMAS LIDERESAS DEL PP

Corina Porro, alcaldesa 4 años Fue la opción de los “populares” olívicos en las elecciones de 2003 y logró arrebatar la Alcaldía al BNG con casi 52.600 votos (33%). En 2003, 2007 y 2011, fue la candidata más votada en Vigo.

Elena Muñoz, dos fracasos electorales En su estreno como cabeza de lista, en la cita de 2015, el PP vigués perdió más de 32.700 votos y pasó de 13 a siete ediles. En 2019, tocó fondo: cuatro concejales y 8.414 apoyos menos.