El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha comprometido este sábado en Pontevedra a no meter a Galicia "en caminos sin salida" y a "evitar los follones" que, ha asegurado, se ven desde aquí.

Ante una repleta plaza de toros, Rueda ha defendido que Galicia no es "más que nadie", pero "tampoco va a ser menos". "Aquí la 'vaquiña' por lo que vale", ha manifestado, antes de señalar que este es "un mensaje que Pedro Sánchez tiene que tener clarísimo".

"Aquí no hay que traer modelos de fuera que crispan. Aquí tenemos un modelo propio que funciona y queremos reivindicarlo; es el que nos gusta y es el que funciona", ha afirmado.

El candidato popular a la Xunta ha asegurado que su partido ha presentado "872 medidas en el programa electoral que están testadas, si no hay dinero para una medida no la ponemos, si no se puede pagar no lo ponemos porque esto es un partido serio", ha manifestado. Alfonso Rueda ha pedido el voto"con humildad", porque tiene "muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien".