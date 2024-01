La candidatura del PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra a las elecciones autonómicas exigió ayer a la Xunta que “dunha vez poña en marcha o proxecto para paliar as inundacións en Gondomar”. La número 1 de la lista, Elena Espinosa, acompañada del número 2, Carlos Font, visitó las zonas del municipio que se anegan de manera recurrente “debido á falta de xestión e vontade política do Goberno do PP, que leva 4 anos cun proxecto aprobado sen que comecen as obras” , dijo.