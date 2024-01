El BNG reivindica un “novo modelo de residencias públicas para que a vellez deixe de ser un negocio”. Así lo defendió en Vigo la candidata y diputada del BNG Alexandra Fernández tras mantener, junto con el portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, un encuentro con el colectivo de pensionistas de la CIG, trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y representantes de la Federación de Familiares de Usuarias de Residencias e Dependencia (REDE).

“O modelo do BNG pasa por un maior investimento no coidado dos nosos maiores e das persoas dependentes”, destacó Fernández, que criticó la estrategia del PP: “Favorece a entrada de fondos de investimento e do gran capital a facer caixa coa vellez”.