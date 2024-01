Jornada intensiva de precampaña para los populares de O Morrazo que mantuvieron un encuentro por la mañana, en Aldán, con el presidente provincial del partido y de la Diputación, Luis López, para destacar el potencial turístico de las Rías Baixas y, por la tarde, en la sede de Cangas, con todas las agrupaciones de la comarca, para trazar las líneas de campaña y situar a Rueda de nuevo en la presidencia de la Xunta. Claro que fueron actos sin convocatoria pública. El de Aldán lo anunció el partido a toro pasado mediante un comunicado en el destacaron que el año pasado la provincia batió récords, tanto en llegada de turistas como de peregrinos, y que aunque “sen dispoñer aínda dos datos pechados, todo indica que o 2023 marcará un antes e un despois no posicionamiento da nosa provincia como destino turístico de referencia”, precisó el presidente provincial del partido, Luis López.

El dirigente popular recordó que primero fueron los usuarios del portal Booking los que situaron a Pontevedra como destino favorito a la hora de planificar las vacaciones en España, por delante de capitales turísticas como las Islas Canarias, Baleares o Madrid y Barcelona; y que ahora, tal y como recibieron a comienzos de este año, el área de viajes de National Geographic les comunicó que Rías Baixas es uno de las cinco candidatas de España a mejor destino gastronómico del país. Luis López estuvo acompañado por las candidatas a las elecciones, la viguesa Patricia García, la pontevedresa María Martínez; la concejala de Cangas y puesto número 9, Dolores Hermelo; y la edil de Moaña y puesto 21, Iria Charlín; además de Manuel Santos, de Marín; y el portavoz del PP de Cangas en la oposición, José Enrique Sotelo.

López destacó también la presencia de la provincia en la Feria de Turismo Fitur, en la que la Diputación vuelve a estar presente en el espacio expositivo de Turismo de Galicia, del que asegura que nunca debió de haber salido: “É incomprensible que as teimas personais, os egos e a premisa que tiñan de dicir que non e poñer trabas continuas a todo o que tiña que ver co Goberno galego, teña perxudicado durante os últimos anos á provincia e a Deputación”.

Bará (BNG), hoy en Cangas

La precampaña electoral trae hoy a Cangas el candidato del BNG por Pontevedra, Luís Bará, que visitará el Museo do Videoxogo a las 17.30 horas.