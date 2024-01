“As eleccións do 18 de febreiro non son nin unha reválida de Sánchez nin un premio de consolación para Feijóo. Ao contrario, estas eleccións van de Galicia, facernos valer cunha presidenta coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas, porque a min ninguén me vai poñer límites, nin dende Madrid, nin dende un consello de administración. Sei ben quen son, a quen me debo e de que lado quero estar, ao servizo da xente deste país”. Con estas palabras dirixiuse onte a voceira nacional do BNG e candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, á cidadanía viguesa nun acto no que insitiu en que os vindeiros comicios autonómicos “non van de Sánchez nin Feijóo”, senón que o que se xoga é “o futuro dos galegos e as galegas”.

Acompañada polos candidatos na lista de Pontevedra, liderada por Luís Bará, Pontón avogou por deixar atrás confrontacións estériles e comprometeuse a ser a presidenta que cumpra con esta “gran cidade”. Así, a candidata nacionalista asegurou que traballará para afianzar á cidade olívica no tecido económico e produtivo da comunidade galega afirmando que “Vigo terá comigo un goberno aliado para recuperar pulso industrial e ser o motor económico de Galicia”. Neste senso, Ana Pontón reafirmouse no seu compromiso de apoiar aos sectores da automoción e do naval, pero tamén manifestou a súa intención de poñer en marcha un “gran polo científico e tecnolóxico en colaboración coa universidade e o tecido produtivo”. Na súa intervención en Vigo, a líder da agrupación nacionalista indicou que, “en 43 anos houbo seis presidentes, todos homes e todos de forzas estatais, pero non lograron poñer a este país no lugar que lle corresponde, por iso penso, humildemente, que Galicia vai saír gañando cunha presidenta e convoco á cidadanía a que nos dea a oportunidade de demostrarlle que podemos facelo mellor, que Galicia vai saír gañando cun goberno do BNG”. De acadar a presidencia da Xunta, Ana Pontón apuntou que unha das súas prioridades en Vigo será avanzar en benestar social e igualdade, amosando o seu compromiso para dar resposta ao que considera unha das maiores preocupacións da cidadanía viguesa: o acceso á vivenda. A voceira do BNG afirmou que o mecanismo para solventar as importantes dificultades existentes na actualidade serían políticas que mobilicen a vivenda baleira para poñelas no mercado en aluguer a prezos limitados e asumibles para os salarios dos galegos e galegas. En concreto, a proposta do BNG neste eido pasa por fixar un imposto que grave aos grandes propietarios de pisos, como banca e fondos voitre, para conseguir que os poñan a disposición da xente, e que a Xunta de Galicia merque vivenda baleira para a súa posta en aluguer. Con respecto á lista do BNG por Pontevedra, Pontón destacou que se trata “dun gran equipo” de homes e mulleres comprometidos na tarefa de ter un Vigo con “máis oportunidades, benestar e futuro”, unha lista liderada por Luís Bará, de quen Ana Pontón puxo en valor a súa experiencia parlamentaria, o rigor e o seu coñecemento dos grandes temas pendentes en Galicia, características que na súa opinión comparte con Montse Prado, “a voz en defensa da sanidade pública”; Alexandra Fernández, Paulo Ríos ou Carmela González.