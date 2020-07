Vox contesta a Ana Peleteiro: "No venimos a verte a ti, venimos porque somos la tercera fuerza más votada en Ribeira"

El cruce de palabras entre la atleta gallega Ana Peleteiro y los afiliados de Vox continúa. La polémica en torno a la saltadora de Ribeira, plusmarquista nacional y Medalla Castelao 2020, sigue candente después de que ella utilizase su perfil de Twitter para reclamar a Santiago Abascal que no acudiese a Galicia durante la campaña previa a las elecciones autonómicas del 12 de julio.





No venimos a verte a tí @apeleteirob, venimos porque somos la tercera fuerza más votada en Ribeira con 1.747 votos. #GaliciaEsVerde #Galiciaéverde pic.twitter.com/B4CoWfEUVZ — Vox La Coruña (@Vox_LaCoruna_) July 3, 2020

MI BANDERA ES EL RESPETO, AHORA Y SIEMPRE. ?????????????????? pic.twitter.com/TsAMAS6J9E — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

VOX, protagonista de la polémica

E si, foi o fascista de @Ortega_Smith hoxe en Xinzo quen dixo esta barbaridade pic.twitter.com/0rHHz8bzzM — Álvaro (@alvaro__GZ) June 26, 2020

La deportista gallega denunció el jueves que después de pedirle al líder de Vox que se quedase "en casa" ha recibido críticas por parte de los simpatizantes del partido de ultraderecha. Peleteiro también quiso dar las gracias a todos los que han salido en su defensa: "Mi bandera es el respeto, ahora y siempre" . Su tuit acumula ya más de cinco millares de 'Me Gusta'.La polémica en las redes podría haberse quedado ahí, pero esta tarde ha llegado la contestación de Vox. El partido que lidera Abascal ha querido explicar a Peleteiro que no vienen a Galicia a verla a ella. "Venimos porque somos la tercera fuerza más votada en Ribeira con 1.747 votos", aseguran desde Vox haciendo referencia a los resultados de las pasadas elecciones generales el 10 de noviembre de 2019 Desde el arrancó la campaña de las elecciones en Galicia hace una semana, el partido de Santiago Abascal -que se presenta a los comicios sin un candidato porque "no oferta nada especial para Galicia porque es parte de España"- ha protagonizado las polémicas más notables de la carrera hacia el 12-J.La castellanización de topónimos como el Ginzo de Limia para anunciar la visita de Ortega Smith a Galicia, llamar a Núñez Feijóo 'Jordi Feijóo' o el hecho de calificar a Castelao de racista han sido dos de las que mayor alcance han tenido, sobre todo en las redes sociales, en estos últimos siete días.El último barómetro del CIS sobre las elecciones en Galicia deja a VOX sin representación en el Parlamento, cuya estimación de voto que se sitúa en el 1,4%.