La deportista Ana Peleteiro se ha convertido en protagonista inesperada de la campaña electoral en Galicia, que este fin de semana entra en su ecuador. La atleta de Ribeira, oro europeo de triple salto y Medalla Castelao 2020, publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a Santiago Abascal en el que le pedía que no viniese a tierras gallegas este fin de semana.



Después de más de 3.000 retuits y 9.000 'Me Gusta' en la red social, Ana Peleteiro publicaba un extenso mensaje en el que no solo explicaba las razones por las que había respondido al tuit de Santiago Abascal anunciando su gira por Galicia el fin de semana que los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos, sino que agradecía a todos aquellos que han salido en su defensa después de recibir una serie críticas por parte de muchos usuarios.





MI BANDERA ES EL RESPETO, AHORA Y SIEMPRE. ?????????????????? pic.twitter.com/TsAMAS6J9E — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

VOX, protagonista de la polémica

E si, foi o fascista de @Ortega_Smith hoxe en Xinzo quen dixo esta barbaridade pic.twitter.com/0rHHz8bzzM — Álvaro (@alvaro__GZ) June 26, 2020

Así lo ha publicado, otra vez, en Twitter:No concibo un mundo en que las personas no se respeten y en el que el odio sea el sentimiento más fuerte.Mis valores, los que mis padres me han enseñado durante toda mi vida, siempre han estado muy claro.Desde pequeña, sin importar el color, religión, orientación sexual, ideales políticos...Siempre me han enseñado a defenderme de aquellos que intentaban hacerme daño metiéndose con mi color de piel, mis piernas largas y flacuchas... En definitiva, en mi educación siempre ha primado el respeto y la honestidad.Pero si tengo que hablar para defender aquello que mis padres me han enseñado durante toda mi vida, lo haré, una y mil veces más.Porquey haciéndose respetar.Muchas gracias a todas y cada una de las personas que apoyáis mis palabras, gracias a Dios sois muchísimas., una vez más quedáis retratados y demostráis que estáis llenitos de odio y envidia.Desde el arrancó la campaña de las elecciones en Galicia hace una semana, el partido de Santiago Abascal -que se presenta a los comicios sin un candidato porque "no oferta nada especial para Galicia porque es parte de España"- ha protagonizado las polémicas más notables de la carrera hacia el 12-J.La castellanización de topónimos como el Ginzo de Limia para anunciar la visita de Ortega Smith a Galicia, llamar a Núñez Feijóo 'Jordi Feijóo' o el hecho de calificar a Castelao de racista han sido dos de las que mayor alcance han tenido, sobre todo en las redes sociales, en estos últimos siete días. El último barómetro del CIS sobre las elecciones en Galicia deja a VOX sin representación en el Parlamento, cuya estimación de voto que se sitúa en el 1,4%.