Feijóo insta a sus candidatos a lograr mayorías "sólidas" y evitar que se divida el voto

"Alcaldes fuertes y corporaciones sólidas". Ése es el mandato que el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a los candidatos populares a las elecciones municipales.

"Si no hay alcaldes y equipos sólidos las cosas no irán todo lo bien que deberían", advirtió Núñez Feijóo en un acto electoral en Melide (A Coruña), en apoyo a la candidata de su partido a la Alcaldía, Dalia García, actualmente en el cargo.

El líder del PPdeG garantizó, en cualquier caso, que la Xunta seguirá invirtiendo en los municipios, también en Melide -donde el PP gobierna con mayoría absoluta- independientemente del resultado del próximo 26 de mayo.

En su intervención, el líder del PP gallego ha insistido en el mensaje fuerza de toda esta campaña de las municipales tras el batacazo electoral del 28 de abril y ha apelado a "no repetir el error de las generales" y a "no dividir el voto" entre las fuerzas que no quieren gobiernos del PSdeG, nacionalistas y las mareas. De este modo, alertó contra la división del voto de centroderecha, ya que "dividir siempre sale mal", ha dicho.

Feijóo reivindicó también la apuesta por el rural para vivir y para trabajar, y ha insistido en que "nunca se ha producido tanta leche, tanta carne de vacuno, de porcino y de ave" como en este momento, sumado a las potencialidades en la pesca y en el sector forestal o el vinícola.