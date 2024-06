Cuando todo apunta a que la fiesta de la extrema derecha acaba de empezar en Europa, en España, el populismo extremo de la ultraderecha española acaba de llegar a las instituciones europeas bajo el nombre de “Se acabó la fiesta”.

No se trata de otro agitador extremista, se trata de populismo puro, de un modelo ajeno a las diferencias identitarias tradicionales de las dos Españas para orientarse hacia un modelo más antieuropeísta, algo que hasta ahora no se había dado en España.

Para Alvise Pérez la semántica es la política, la de las palabras y la de los gestos, y el aprovechamiento de la proporcionalidad que ha conseguido con sus tres escaños le convierten en un valor en alza en la esfera política de la derecha.

Viene para radicalizar aún más el relato de la extrema derecha, para hacerlo más internacional, más joven, pero también viene para arrancarle a Vox el monopolio de la extrema derecha, ese fenómeno que empezó recientemente en las elecciones catalanas, cuando vimos, por primera vez, la presencia de un partido nacionalista/independentista de extrema derecha.

No sólo la izquierda extrema tiene tendencias disgregadoras, no solo compiten Sumar y Podemos, ahora también en los extremos de la derecha han surgido movimientos de fragmentación de voto, y todo apunta a una tendencia a la consolidación de estos espacios.

Las elecciones europeas son una oportunidad excepcional para el surgimiento de estos grupos, no olvidemos que fue en las europeas de 2014 donde emergió Podemos, y tampoco olvidemos que cuando volvamos al modelo de circunscripciones, en generales, lo que hoy refuerza el espacio de la extrema derecha, la fragmentación, se convertirá en un problema para estos partidos; pero el hecho de que España se esté sumando al éxito de las extremas derechas de Europa marca una tendencia de consolidación ideológica cuasi irreversible.

Prácticamente, una cuarta parte del Parlamento Europeo estará en manos de la extrema derecha, y eso pone a la derecha en una situación crítica, porque un espacio de gobierno europeo que dejara fuera a estos partidos promovería su ulterior crecimiento, y uno que los metiera dentro pondría en crisis a la propia Europa.

No es fácil cómo salir de esta situación, al menos mientras Europa no sea capaz de satisfacer las demandas de sus clases medias, que están hartas de pagar el precio de la construcción europea y aspiran a preservar sus privilegios frente los inmigrantes, necesarios pero excesivos consumidores de beneficios sociales que los nativos europeos creen propios.

Esta idea de una Europa que promueve beneficios sociales para extraños mientras no genera satisfacción a los propios está en la base del enfado ciudadano que tan bien recoge la semántica de esta derecha extrema de la cuarta ola que empieza a entrar en España.

No se parece a Vox, no va de Cataluña, como fue el éxito de Vox. Se acabó la fiesta viene a reemplazar a los partidos que se alimentaron del “contra procés”, tanto a Ciudadanos como a Vox, por eso es tan importante esta aparición, porque viene de manos de un “líder” que ha pasado por ambos partidos, Cs y Vox, y ahora aspira a reemplazar a ambos, y no es una mala estrategia si se tiene en cuenta que el principal motor del éxito de Cs y Vox ha sido el procés catalán. Esperar y ver.