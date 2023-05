En el 2019, el PP de Jesús Vázquez logró el peor resultado del partido en la ciudad de Ourense. Pasó de ser alcalde a segunda fuerza. De 10 ediles a tan solo 7. Los mismos con los que cuenta desde ayer el PP de Ourense tras unas elecciones que les mantiene en número de ediles en el Concello de Ourense. El “efecto Cabezas” no fue suficiente para calar en el electorado ourensano. El que fuera alcalde durante 12 años obtuvo 13.403 votos, tan solo 1.000 más que los que obtuvo su antecesor Jesús Vázquez.

En la sede del PP provincial, lo tenían “no son buenos resultados”. Fueron las palabras de Manuel Baltar, presidente del PP provincial de Ourense, que señaló que “no son los datos que esperábamos evidentemente, significan una mejora con respecto 2019, pero pienso que la campaña que se llevó a cabo en todos los concellos fue intensa a todos los niveles para lanzar nuestros mensajes para llegar al electorado, pero el electorado sabe lo que tiene que hacer, votó y ese es el resultado”.

Quiso mandar un mensaje optimista y positivo en la capital donde poco cambia con respecto a 2019, diciendo que “aumentamos en número de votos”.

Manuel Cabezas, Ana Méndez, Jorge Pumar, Noelia Pérez, José Araújo, Inmaculada Moreiras y Miguel Ángel Michinel tomarán posesión (o no) como ediles del Concello de Ourense de cara al próximo mandato. Acostumbrado a mayorías absolutas, el candidato a la Alcaldía de Ourense por el PP, Manuel Cabezas, señaló que “la mejora en la ciudad no ha sido lo suficiente como para alcanzar el objetivo que nos habíamos alcanzado por lo tanto el resultado no es bueno. Hemos elaborado un proyecto de futuro que la ciudad necesitaba pero el ciudadano ha elegido otra cosa diferente y no hay más que aceptarlo. El trabajo de todo el equipo de toda la candidatura ha sido extraordinario, no lo hemos desarrollado solamente durante 15 días, sino durante meses, pero no ha calado en el electorado y ha sido así. Tenemos que reflexionar sobre ello”.

Para finalizar, desde el PP quisieron felicitar “a los 876 ediles que acaban de ser elegidos, aunque no está el 100% escrutado de los votos, además de agradecer la participación en la provincia que fue alta. Queremos agradecer ese apoyo al PP de la provincia que fue mayor que en el 2019, en número de votos, en porcentaje de votos y en unos 60 concellos de la provincia que fuimos la fuerza política más votada. También fuimos la fuerza política más votada en la Diputación y queda por ver si tenemos diputado el 13 o no. Felicitar a su acta de edil y estar el orgulloso del trabajo de cada uno”. La Diputación se tambalea de nuevo para el PP y Baltar, que ayer estaba pendiente de si obtenían un 13 diputado que les diera la mayoría absoluta o bajaban a 11 por lo que necesitarían pactar, en su caso.