El PP se recupera pero no cumple por el empuje de Vox

El PP ha recuperado fuerza en las elecciones generales de este domingo respecto a los comicios de abril y ha conseguido pasar de los 66 escaños de entonces, su peor resultado histórico, a 87 diputados. Es un ascenso importante que le ha situado como primera fuerza de nuevo en cuatro autonomías, pero que le mantiene lejos del PSOE y no cumple sus expectativas de superar los 100 escaños por el empuje demostrado por Vox.



El ascenso del PP se debe en buena parte al batacazo de Ciudadanos, que el pasado mes de abril se quedó a 8 escaños y 0,8 puntos de los 'populares' y que este 10N se ha hundido.



El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha "fracasado" porque convocó las elecciones para lograr más escaños y no lo ha conseguido. Además, no ha cerrado la puerta a dar un paso al frente si el candidato socialista no desbloquea la situación.



"Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada", ha declarado Casado, que ha confirmado que su partido será "muy exigente" con el PSOE porque España no puede "esperar más ni puede ser rehén de sus intereses partidistas".







Así lo ha asegurado en un discurso en la calle, en la plataforma que el PP ha montado delante de su sede, en la madrileña calle Génova 13, para valorar los resultados en las elecciones generales de este domingo, en las que los 'populares' han subido 21 escaños con respecto a los comicios de abril.



Tras asegurar que la pelota está en el "tejado" del candidato socialista, Casado ha afirmado que los programas y planteamiento son "incompatibles" con los de Pedro Sánchez. "Y ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa", ha proclamado, para concluir que el Partido Popular "volverá a liderar el futuro de España muy pronto".





Frenados por VOX

Al mismo tiempo, el avance de los 'populares' se ha visto frenado por el, que incluso les ha adelantado en Murcia y Ceuta y está a un puñado de votos en Andalucía (al 91% escrutado en esta comunidad). En la Región gobierna el PP con el apoyo parlamentario del partido de Santiago Abascal , que esta noche se ha impuesto como primera fuerza.porque en las generales de abril sólo ganó en Navarra (dentro de Navarra+) y en Melilla, mientras el PSOE le adelantó en el resto salvo País Vasco y Cataluña. Esta noche, los 'populares' son primera fuerza de nuevo en Navarra, también en Galicia y Castilla y León, donde gobiernan, y en Cantabria y Melilla.A cambio,porque ya en abril se quedó sin representación y este domingo no ha conseguido recuperar ni un escaño por Álava, donde tenía más fuerza.