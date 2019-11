Iglesias, a Sánchez: "La gente no es idiota, saben que mira a la derecha"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha dirigido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para advertirle que cree que sus votantes de izquierdas apostarán por UP: "La gente no es idiota y se está dando cuenta de que usted mira a la derecha".

En un mitin en Toledo, Iglesias ha reiterado que no dará "gratis" el voto al candidato socialista y que su apuesta es conformar tras las elecciones un gobierno de coalición, pese a que, según asegura, esta vez Pedro Sánchez busca el apoyo del PP. "Hay mucha gente que a lo mejor no es ni de izquierdas y que dice... Si yo tengo que votar pensando en los servicios públicos, sé que el único voto que protege a mi familia es el de Unidas Podemos, aunque no soporte a Pablo Iglesias", ha asegurado el también secretario general de la formación morada.

El último día de la campaña electoral, Iglesias ha mandado el mensaje de que tras el 10N "los votos a UP nunca se van a poner de acuerdo ni con el PP ni con Cs" ni servirán para entregar gobiernos gratis al PSOE sino para formar parte de ellos. "Sabemos que nos vamos a tragar algún sapo que otro", ha reconocido Iglesias en referencia a lo que sucedería en el caso de estar en un Ejecutivo de coalición.

Iglesias, que ha usado en los últimos días un tono duro contra el presidente en funciones y que hoy ha aludido de nuevo a sus palabras sobre que no dormiría si tuviera ministros de Podemos, ha asegurado que tras el 10N su coalición será "responsable" y le tenderá la mano de nuevo. "Yo no soy ingenuo, nos vamos a tener que poner de acuerdo con el PSOE", ha asegurado Iglesias. Y ha ironizado con que, si al final hay una coalición, "una de las medidas fundamentales del Gobierno será que Pedro Sánchez, esté en la posición que esté, sea presidente o vicepresidente, descanse muy bien".

Pablo Iglesias ha afirmado que para él ha sido una sorpresa ver esta campaña cómo Pedro Sánchez ha pedido al popular Pablo Casado "levantar el cordón sanitario" impuesto al PSOE y ver que en el debate responsabilizó al PP y a Cs del bloqueo político. "Yo que pensaba llevarme galletas con eso... Y al final estaba reconociendo que el apoyo que buscaba era el de la derecha", ha dicho Iglesias, que ha reprochado también que haya mandado un mensaje a los sectores de izquierdas de su partido al anunciar que quiere hacer vicepresidenta económica a Nadia Calviño.