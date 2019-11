Casado garantiza que no facilitará investir a Sánchez

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que "Ciudadanos y Podemos ya han avisado de que investirían a Pedro Sánchez si gana las elecciones" generales y ha garantizado que el Partido Popular no facilitará en ningún caso esa investidura del candidato socialista porque "son la alternativa" y "lo opuesto" a su proyecto político.



"Comparsas son otros. Nosotros, a liderar España", ha proclamado Casado en un mitin en el auditorio Mar Rojo Oceanografic de Valencia ante poco más de un millar de personas -aunque decenas se han quedado fuera por falta de aforo--, en el que han intervenido también la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, la portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, y la candidata al Congreso por Valencia Belén Hoyo.



Ante un público entregado, que coreaba 'oa, oa, oa, Casado a la Moncloa', el presidente del PP ha acusado a Sánchez de "forzar" la repetición de las elecciones" buscando "su interés personal y partidista", dado que, según ha dicho, es una persona "egoísta". Eso sí, ha advertido de que "el tiro le puede salir por la culata" este domingo.



Tras asegurar que el candidato socialista representa el "bloqueo permanente", ha advertido que votar lo mismo que en abril "tendrá el resultado" de entonces, ya que la fragmentación del centro-derecha penalizó en escaños a PP, Cs y Vox. Por eso, ha apelado al espíritu de España Suma porque el país "no está parar bromas" y el PP puede afrontar la crisis económica y territorial.





Sánchez ha naufragado y su única tabla de salvación sería la fragmentación del centro derecha. Este Gobierno es un Titanic y pretende que la orquesta siga sonando con propaganda, engaños y mentiras. Hay que rescatar a España del naufragio y el bote salvavidas es el PP.#10N pic.twitter.com/0cs9rN5lxh — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 7, 2019

. Quien quiera que no gobierne Pedro Sánchez, solo tiene la opción de votar al PP", ha recalcado, para señalar que "Ciudadanos y Podemos ya han avisado de que investirían a Pedro Sánchez si gana las elecciones". En el caso de Vox, ha subrayado que el Partido Socialista "quiere que exista para fragmentar el espacio de voto de la derecha".Dicho esto, Casado ha afirmado que solo votando al PP se está "garantizando que Sánchez se vaya el lunes mismo de la Moncloa". ". Solo nosotros garantizamos el cambio necesario en España y esto no lo duda nadie", ha proclamado, para añadir que "el único voto patriótico" es el Partido Popular en los comicios de este domingo.Además, ha descartado de plano que el PP acabe absteniéndose para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, como ha sugerido el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Se lo vuelvo a decir, con Sánchez no tenemos nada que hacer.. Somos lo opuesto a Pedro Sánchez, somos la alternativa a Pedro Sánchez, los que vamos a ganar y a echarle de la Moncloa", ha resaltado, para añadir que "comparsas" son otros partidos.Para movilizar a los suyos, Casado ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "ha naufragado" y su "tabla de salvación" es la fragmentación del voto del centro-derecha, un "Gobierno Titanic que pretende que la orquesta siga sonando". En su opinión, hay que "" con el "bote salvavidas" que representa el PP, el único que "sabe navegar".