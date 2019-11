Casado anuncia que Ana Pastor será ministra si gobierna el PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que si gana las elecciones generales de este domingo y logra gobernar, volverá a designar ministra a Ana Pastor, que ya ocupó carteras en los gabinetes de José María Aznar y Mariano Rajoy,

"Ana Pastor será ministra en el próximo gobierno que lidere el PP la próxima semana si así lo quieren los españoles", ha asegurado Casado en la presentación de la conferencia de la propia Ana Pastor en el foro Nueva Economía, a la que han asistido también la exministra y exsecretaria general María Dolores de Cospedal; la exministra Isabel García Tejerina; la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán; el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, y el expresidente del Senado, Pío García Escudero, entre otros.

Perfil social y con experiencia de gestión

El presidente del Partido Popular ha afirmado que Ana Pastor ha llegado a ser "una de las personalidades políticas más respetadas" de España. Según ha subrayado, fue ministra de Sanidad con el Gobierno de Aznar, en el que se crearon cinco millones de empleos y se "paró el 'plan Ibarretxe'.

Después, ha proseguido, fue ministra de Fomento con Mariano Rajoy, que creó también tres millones de empleos y disolvió el Gobierno catalán que presidía Carles Puigdemont al aplicar el artículo 155 de la Constitución. Dicho esto, ha anunciado que será ministra de nuevo si el PP llega a Moncloa tras las elecciones generales.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha destacado la experiencia y el perfil social de Ana Pastor y ha subrayado que no solo es "buena gestora" sino que es "experta" en asuntos sanitarios, discapacidad, educación y conoce el sistema de pensiones. Según ha recalcado, el PP se presenta a las elecciones con "equipos experimentados".

En su intervención, Pastor ha dado las gracias a Casado por "confiar" en ella para ocupar el puesto número dos de la candidatura madrileña al Congreso que, según ha dicho, "no es cualquier cosa" sino la "número dos de una comunidad tan significativa". "Lo más importante para un político, además de que le voten, es que le quieran en su propia casa. Y me siento muy querida por los míos. Eso es lo que me da fuerza cada mañana", ha aseverado.



Ve un "insulto" las palabras de Ábalos

Casado ha criticado que los españoles tengan que volver de nuevo a las urnas por la "irresponsabilidad" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de bloquear la situación política por no saber pactar. "Los españoles no entienden por qué estamos en esta situación y el PP tampoco", ha exclamado.

Casado ha asegurado que los españoles requieren equipos de gestión contrastada que han sabido enfrentarse en el pasado a la crisis económica y territorial de España en Cataluña, en un momento en el que el Gobierno del PSOE "se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos los españoles".

En clave económica, ha lamentado la subida en casi 100.000 personas del número de parados en octubre y ha señalado que hay "una crisis que no se puede negar". En este punto, ha criticado las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Abalos, asegurando que sube el paro porque hay más confianza en encontrar un trabajo. "Esas declaraciones son un insulto a tres millones de parados que hay en España", ha resaltado.

En clave territorial, el líder del Partido Popular ha señalado que Pedro Sánchez tampoco no es "capaz de garantizar el orden público en las calles de Cataluña" y no ha aclarado si volverá a pactar con los independentistas en caso de necesitarlos tras las elecciones generales de noviembre, como le exigió en el debate a cinco del pasado lunes.

Por todo ello, Casado ha pedido el voto para el PP porque, según ha dicho, si su partido llegan "dentro de cuatro años, de dos o de uno", los "estragos para las clases medias serán demasiado abultados". A su entender, el PP tiene que llegar ahora al Palacio de la Moncloa para poner remedio cuanto antes, "hacer un auténtico plan de rescate" de la economía española y actuar en Cataluña.