Mentiras en campaña: pensiones, empleo y violencia de género

"La Constitución dice que las pensiones tienen que revalorizarse con el IPC"

Pablo Iglesias

Candidato de Podemos

Los poderes públicos tienen que actualizar periódicamente las pensiones, según el artículo 30 de la Constitución, para poder garantizar "la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad". Sin embargo, la Carta Magna no explicita que sea el IPC la herramienta con la cual se tengan que actualizar dichas pensiones.

"Desde el tercer trimestre del 2018 hemos creado 530.000 puestos de trabajo"

Pedro Sánchez

Candidato del PSOE

La Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) trimestralmente apunta que en el tercer trimestre del año pasado -cuando Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy al frente de la Moncloa- en España había 19.528.000 personas ocupadas. Una cifra que ha ascendido hasta 19.874.300 ocupados en el tercer trimestre de este año, lo que supone la creación de 346.300 puestos de trabajo. Una cifra positiva, pero que se aleja de los 530.000 de los que presumía el presidente en funciones.

"La declaración de Pedralbes decía que hacía falta un mediador internacional, que la Monarquía era franquista"

Pablo Casado

Candidato del PP

Esta es una de las falsas afirmaciones que más veces se ha repetido, no solo durante la actual campaña, sino también a lo largo de la de las elecciones del 28 de abril. La afirmación atribuye a la declaración de Pedralbes una serie de contenidos que no constan en ese documento conjunto de la Moncloa y la Generalitat, sino que son parte de la carta que el 'president', Quim Torra, entregó al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que se popularizó como "los 21 puntos". En estos 21 puntos se explicaba que era necesaria "una mediación internacional", algo que en el documento acordado y publicado por la Moncloa fue sustituido por "una mesa de partidos" y un "espacio de diálogo institucional" con miembros del Gobierno central y el autonómico. Por otra parte, el documento de Torra apuntaba que uno de los retos pendientes de España era la "desfranquización" y ponía sobre la mesa un "debate sobre la Monarquía". No es cierto, sin embargo, que afirmara que "la Monarquía era franquista", como el líder popular aseguró. Por último, se pedía "garantizar la independencia judicial" y se exigía "investigar los abusos policiales ejercidos sobre el pueblo de Catalunya" y "poner fin a la complicidad de los cuerpos policiales con la ultraderecha", sin afirmar en ningún momento que la Guardia civil "era una fuerza opresora", como dijo Casado.

"El PP cedió la competencia de embajadas a Cataluña"

Albert Rivera

Candidato de Cs

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, creado a principios del 2016 por el Govern de Junts pel Sí y ahora liderado por Alfred Bosch, tiene como objetivo proyectar Catalunya al exterior y promover sus intereses, competencia de la Generalitat de acuerdo con el tercer capítulo del Estatut. Sin embargo, el artículo 193 explicita que esta promoción debe hacerse "respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores". Catalunya no tiene representación diplomática en el exterior, puesto que es el Estado el que tiene "competencia exclusiva" en materia de relaciones internacionales, según el artículo 149 de la Constitución. De hecho, el Tribunal Supremos obligó a cambiar el nombre original del organismo -"de Asuntos Exteriores"- alegando que podría generar confusión. Al igual que otras comunidades autónomas como Galicia, el País Vasco o Andalucía, lo que Catalunya posee son delegaciones del Gobierno en el exterior, que en ningún caso pueden ser consideradas embajadas, puesto que no cumplen con la misma función.

"Esta ley que ustedes llaman de violencia de género no les protege del verdadero maltrato y [...] no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas"

Santiago Abascal

Candidato de Vox

Hace 15 años se puso en marcha la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Desde entonces, la tendencia general del número de asesinatos machistas ha sido a la baja, especialmente a partir del 2012. En el 2004 fueron 72 las mujeres asesinadas, una cifra que durante este período solamente ha sido superado en dos ocasiones, en el 2008 (76 víctimas) y en el 2010 (73). El año pasado, fueron 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, siendo la media de los últimos cinco años de 52,4. Queda mucho trabajo por hacer, pero no es cierto que desde la entrada en vigor de la ley orgánica 1/2004 no se hayan reducido los asesinatos por violencia machista.

"Sánchez escogió a los nacionalistas y hasta a Bildu en Navarra"

Cayetana Álvarez de Toledo

Candidata del PP por Barcelona

Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, en agosto la socialista María Chivite se erigió como presidenta de Navarra, pese a que la lista más votada fue la de Navarra Suma, la coalición de derechas bajo la cual se presentaron Ciudadanos, el PP y Unión del Pueblo Navarro. La candidata consiguió los votos favorables de los diputados de todos los grupos excepto de Navarra Suma y Bildu. Los siete diputados de la izquierda aberzale votaron 'no' en la primera ronda de votación y dos de ellos se abstuvieron en la segunda. Desde hace pocos meses, el nuevo Gobierno de coalición de la comunidad foral lo conforman el PSN, Geroa Bai y Podemos. Justamente Bildu no pactó con los socialistas ni forma parte del Ejecutivo navarro.

"Los primeros días [de los altercados en Barcelona], el Gobierno les permitía [a la Guardia Civil y la Policía Nacional] usar material antidisturbios, les obligaba a combatir cuerpo a cuerpo"

Santiago Abascal

Cabeza de lista de Vox

Esta afirmación no es cierta porque por un lado no es el Gobierno el que da el permiso o la orden para usar material antidisturbios con el fin de disolver manifestaciones, sino que es el responsable del dispositivo policial quien tiene dicha potestad. Al ser los máximos responsables de mantener el orden público en Catalunya, han sido los Mossos d'Esquadra quienes han coordinado el dispositivo de las movilizaciones post-sentencia. Por otro lado, no es cierto que desde la coordinación del operativo no se permitiera el uso de material antidisturbios, puesto que desde el primer día tanto Mossos como Policía Nacional lo utilizaron, como los propios cuerpos de seguridad confirmaron horas más tarde. A pesar de que desde el 2014 las pelotas de goma están prohibidas en Catalunya, la Policía Nacional las usó en los intentos de disuadir a los miles de manifestantes que se congregaron en la planta cero del aeropuerto convocados por Tsunami Democràtic. También los Mossos usaron proyectiles, en su caso balas de 'foam'. Durante las cargas del lunes 14 un joven perdió un ojo, presuntamente a causa del impacto de una pelota de goma, según explicó el Hospital de Bellvitge.

"El Estado de las autonomías supone un gasto enorme para el conjunto de los españoles"

Ignacio Garriga

Candidato de Vox por Barcelona

Eliminar las autonomías para ahorrar gasto público es un mantra que han ido repitiendo constantemente diferentes partidos del espectro de la derecha. Ciudadanos cada vez ha ido abandonando más esta idea, pero durante mucho tiempo estuvo repitiendo su voluntad de "cerrar chiringuitos políticos", cuya manutención suponía un derroche de gasto público. Ahora es Vox quien reivindica en todos sus actos la supresión de las autonomías bajo dos argumentos. Por un lado, "la igualdad de todos los españoles", algo que, según predican, no se cumple con el Estado autonómico. Y, por otro lado, la reducción del gasto público y burocrático para destinarlo a otras cuestiones. Sin embargo, no está probado que un Estado descentralizado tenga menos gasto burocrático. Según datos de Eurostat, y tal y como recogió 'El Confidencial', España destina el 2,6% de su PIB a "gasto burocrático"; es decir, unos 30.000 millones de euros. En términos absolutos, puede parecer una cifra considerable, pero ni de lejos serían suficientes como para sufragar el gasto anual de, por ejemplo, las pensiones, que superan los 140.000 millones de euros. Además, este 2,6% es inferior a la media de la Unión Europea (UE), situada en torno al 2,8%, y a la de países tradicionalmente centralistas como Francia (3,5%), Portugal (3,2%) o Italia (3,1%). Alemania, otro de los países con un alto grado de centralización, también destina menos gasto porcentual (3%) respecto a los países previamente mencionados.

"Tenemos los peores datos de ocupación desde el 2012"

Jordi Roca

Candidato del PP por Tarragona

Esta es de esas afirmaciones que pueden fácilmente crear confusión. Hace poco más de una semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del 2019. En ella se detalla que el número de ocupados ha subido un 0,35% respecto al trimestre anterior y un 1,77% respecto al tercer trimestre del 2018. La EPA también apunta a una bajada del número de parados tanto respecto al trimestre anterior como respecto al tercer trimestre del año pasado. Por lo tanto, el empleo ha seguido creciendo por sexto año consecutivo desde el 2013. Lo que sí es cierto es que se ha producido una desaceleración de la creación de empleo. Este ha sido el tercer trimestre con menor creación de empleo: mientras que en el tercer trimestre del 2017 se crearon 235.900 puestos de trabajo, durante el tercer trimestre del 2019, solamente 69.400. Por lo tanto, podemos hablar de la peor cifra de creación/crecimiento de empleo desde el 2012, pero no de "la peor cifra de empleo".

"Ustedes [En Comú Podem y Podemos] no están hablando de autodeterminación"

Mireia Vehí

Candidata de la CUP por Barcelona

Tanto Unidas Podemos como su filial catalana, En Comú Podem, defienden en su programa la celebración de un referéndum para resolver el conflicto catalán. Concretamente, apuntan que "la gestión viable del conflicto en Catalunya pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos". "Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Catalunya en España", sostiene el partido morado. Y este mismo párrafo aparecía en el programa de las elecciones del pasado 28 de abril, puesto que este es idéntico. En el programa de los 'comuns', la propuesta aparece más desarrollada. Defienden el "derecho a decidir por la vía de un referéndum" y se decantan por la 'vía canadiense' y su ley de claridad, que establece la necesidad de que exista una mayoría calificada para ganar un referéndum de independencia.

"Llevamos 40 años de democracia sin pactar con el PP"

José Zaragoza

Número 4 del PSC por Barcelona

Si los socialistas nunca hubieran pactado con el PP, seguramente el País Vasco nunca hubiera conocido un lendakari de un partido ajeno al PNV. Desde 1980 y hasta día de hoy, en Euskadi todas las elecciones las han ganado los nacionalistas. También en el 2009 fueron los más votados, pero por primera vez no lograron una mayoría suficiente para formar Gobierno. Fue entonces cuando, bajo el título 'Bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca', populares y socialistas llegaron a un pacto para garantizar un Gobierno socialista estable y echar, después de tres décadas, a los nacionalistas del Ejecutivo vasco. Así, gracias a los votos afirmativos de los 13 diputados del PP y al de UPD, Patxi López se erigió como el primer lendakari socialista de Euskadi. Cuatro años más tarde, sin embargo, los apoyos tanto al PP como al PSOE cayeron en picado: pasaron de sumar una ajustada mayoría con 38 diputados a quedarse solo con 16 sillas e Iñigo Urkullu (PNV) fue elegido nuevo lendakari.

"La legislación discrimina a los españoles porque les dice que tienen arraigo y que se las arreglen con su familia"

Santiago Abascal

Cabeza de lista de Vox

El presidente y candidato de Vox a la Moncloa, Santiago Abascal, afirmó en un mitin en Madrid que la legislación en materia de otorgar ayudas para el alquiler "discrimina a los españoles" porque les dice "que tienen arraigo y que se las arreglen con su familia". Lo soltó tras leer una batería de apellidos de origen árabe del listado de ayudas al alquiler. También durante el acto de inicio de campaña del partido ultraderechista en L'Hospitalet, aseguró que "los españoles son los últimos en acceder a ayudas sociales". Un argumento fácil y falso a partes iguales para cargar contra la inmigración. Respecto a la primera afirmación, en el apartado "servicios e información" de la página web de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, se detallan los requisitos que deben cumplir los solicitantes del programa de ayudas al alquiler. Ahí se detallan cuestiones relacionadas con la renta y los ingresos, pero en ningún caso se habla de beneficios para el extranjero, más bien todo lo contrario. Para poder solicitar la ayuda, se exige o bien tener la nacionalidad española o bien una residencia legal en España. Y la principal prueba de que no se discrimina a los españoles es que ellos son la mayoría de los beneficiarios de las ayudas para el alquiler. Según confirmó la consejería a 'Maldita.es', los admitidos provisionales con DNI; es decir, con nacionalidad española, son el 65,17%. Y hace falta remarcar lo de "provisionales", puesto que el listado de nombres que utilizó Abascal no es aún el definitivo.

"18.000 jóvenes y 17.000 mujeres han perdido el trabajo"

Jordi Roca

Candidato del PP por Tarragona

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, este tercer trimestre del 2019 había 2.845.400 jóvenes de entre 16 y 29 años con empleo, 76.900 más que durante el mismo trimestre del año anterior, cuando Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy al frente del Gobierno tras la moción de censura. Durante el mismo período, también ha subido el número de mujeres ocupadas: 9.048.800 en el tercer trimestre de este año, frente a 8.865.600 en el mismo trimestre del 2018. Si en vez de poner el foco en la ocupación lo centramos en el paro, las cifras siguen siendo positivas; es decir, ahora hay menos paro que hace un año. En el tercer trimestre del 2018, había 970.500 jóvenes de entre 16 y 29 años en el paro, una cifra que ha descendido hasta 920.200 en el 2019. Respecto al paro femenino, la cifra también ha caído: de 1.716.400 hasta 1.713.900.

"Si redujéramos un 40% el gasto militar actual estaríamos a niveles de la época de Aznar"

Gabriel Rufián

Candidato de ERC por Barcelona

Según datos recogidos por el Centre Delàs, una entidad que trabaja por la promoción de la cultura de la paz, en el 2004 -el último año en que José María Aznar estuvo al frente de la Moncloa- el gasto total destinado a cuestiones militares fue de 17.424,01 millones de euros. En el 2018, según las mismas fuentes, el gasto fue de 19.926,36 millones, lo que supone un crecimiento del 14,36%. Si en vez de considerar el gasto militar total, se examina solamente el gasto total del Ministerio de Defensa, los números van de 9.917,68 a 8.093,36 millones, un incremento del 22,54%, que tampoco llega al 40% que mencionó Rufián.

Además, cabe tener en cuenta que a pesar de que el gasto total en números absolutos es superior en el 2018 que en el 2004, el gasto respecto tanto al PIB como a los Presupuestos ha disminuido. Durante el último año de mandato de Aznar, se destinó el 2,22% del PIB y el 7,9% de los Presupuestos a gasto militar, mientras que en el 2018 los 19 millones destinados suponían un 1,67% del PIB español y un 6,08% de los Presupuestos.

"España es la nación más antigua de Europa"

Iván Espinosa de los Monteros

Número tres de Vox por Madrid

Este es uno de los tópicos más repetidos por los sectores nacionalistas españoles. El expresidente popular Mariano Rajoy lo repitió una y otra vez en sus mítines. Sin embargo, la mayoría de historiadores coinciden en calificar esta afirmación como falsa. Para empezar, es muy difícil -por no decir imposible- averiguar de forma objetiva cual es la nación más antigua de Europa, puesto que el concepto nación está más ligado a los sentimientos que a una institución administrativa real.

A menudo se habla de los "500 años de historia", haciendo referencia al matrimonio de los Reyes Católicos -Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla-, a finales del siglo XV. Sin embargo, por un lado los expertos niegan que podamos referirnos a ello como al comienzo de lo que ahora es España, puesto que el resultado de la unión fue más bien un conglomerado de reinos -que conservaban sus costumbres, monedas y leyes- que un Estado unificado. Por otro lado, aunque aceptáramos la época de los Reyes Católicos como el comienzo del Estado-nación española-, este seguiría sin ser el más antiguo de Europa, puesto que tanto Francia como Inglaterra datan sus orígenes a principios del siglo XIII.

"Con el 'procés' hay más paro en Catalunya"

Cayetana Álvarez de Toledo

Candidata del PP por Barcelona

Para saber si el paro ha subido con el 'procés' tenemos que determinar primero cuando empezó el 'procés'. En general, se considera que comienza en el 2012, con la multitudinaria manifestación con motivo de la Diada que, bajo el lema 'Catalunya, nuevo Estado de Europa', reunió a 1,5 millones de personas, según la Generalitat. Pues bien, no es cierto que desde el 2012 haya incrementado el paro en Cataluña. De hecho, tanto el número de parados como la tasa de paro han disminuido de forma importante. En el tercer trimestre del 2019 (últimos datos disponibles) había en Cataluña 422.100 parados, un 10,87%, menos de la mitad que en el mismo trimestre del 2012 cuando había 878.400 parados, un 22,46%. En el 2012 fue cuando empezó a reducirse el paro en Catalunya, un año antes que la media española. Se podría alegar que el 'procés' no comenzó en el 2012, sino, por ejemplo, en el 2009, cuando se celebró la primera consulta sobre la independencia en Arenys de Munt. Aun así, la afirmación sigue sin ser cierta, puesto que en el 2009 había 624.300 parados, un 15,89%.

"No voy a aceptar lecciones de feminismo de mujeres [de Podemos y PSOE] que me echan de la manifestación del 8-M"



Inés Arrimadas

Candidata de Cs por Barcelona

Buena parte del movimiento feminista ve con escepticismo "la subida al carro" del feminismo de partidos como Ciudadanos, considerado como un movimiento oportunista y electoralista ahora que el feminismo está en el orden del día. Cabe recordar que inicialmente Cs rechazó acudir y apoyar la manifestación del 8-M porque algunas de las demandas del feminismo iban "en contra el capitalismo". No fue hasta después de constatar el éxito de la huelga del año pasado cuando los liberales se unieron a la fiesta. Ante la prensa, la vicepresidenta del Gobiernio, Carmen Calvo, consideró que las derechas "se confunden con el feminismo, no lo reconocen ni lo entienden ni lo respetan y lo reformulan ridículamente". Pese a las críticas que recibió Cs por parte de PSOE y Podemos, ni unos ni otros los echaron de la manifestación. De hecho, Begoña Villacís, líder de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, fue abucheada al llegar a la manifestación, algo que todos los partidos condenaron.

"La presidenta de la ANC dijo que los CDR tenían que provocar mucha violencia para que el conflicto se internacionalice"

Jordi Roca

Candidato del PP por Tarragona

Tras un fin de semana convulso, con manifestaciones en las calles de Barcelona, independentista el sábado y a favor de la unidad de España el domingo, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fue entrevistada el pasado lunes en 'Els Matins de TV-3'. Preguntada por si creía que los recientes altercados harían perder apoyos al secesionismo, Elisenda Paluzie contestó que "el mundo es como es y son esos incidentes" los que "dan presencia [al independentismo] en la prensa internacional y visibilidad". Y añadió que el hecho de que el mundo viera estas imágenes podía tener tanto "aspectos positivos" como "negativos". Sin embargo, la líder social independentista no animó en ningún momento de la entrevista a que se provocara "mucha violencia para que el conflicto se internacionalizara".

"En las democracias europeas, cuando alguien obstruye la posibilidad de formar Gobierno lo hace porque tiene una alternativa, no para obligar al país a ir a las urnas"

Carmen Calvo

Número dos por el PSOE

Por segunda vez en democracia, los españoles están llamados a acudir a las urnas debido a la falta de apoyos al candidato propuesto por el Rey. Hace tres años, España ya vivió una repetición electoral, cuando Pedro Sánchez -propuesto como candidato después de que Mariano Rajoy, ganador de las elecciones, rechazara el encargo de formar Gobierno- se quedó lejos de los 176 requeridos, consiguiendo solo los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Repetir elecciones por no llegar a formar Gobierno es un hecho inusual en Europa pero no insólito. Para encontrar el primer ejemplo en la Unión Europea (UE) tenemos que viajar al 2012, cuando los griegos fueron llamados a las urnas dos veces en menos de un mes y medio. Nueva Democracia, el partido conservador de Andonis Samarás, ganó con 108 diputados. Le siguieron Syriza, de Alexis Tsipras, con 52 escaños y Pasok, con 41. Un mes después, en junio, las elecciones reforzaron a los conservadores (129), que lograron finalmente el apoyo de Pasok (33) y Dimar (17) -el ala moderada de Syria-, quienes rechazaron, sin embargo, entrar en el Gobierno.

España y Grecia son los únicos países que se han visto forzados a repetir elecciones ante la imposibilidad de formar Gobierno, pero de poco les ha ido a otros. Como a Bélgica, que en el 2010 estuvo 589 días sin Ejecutivo, un récord que Irlanda del Norte superó en agosto del año pasado y que a día de hoy sigue sin Gobierno.

"La Diputación de Barcelona da millones a las oenegés que espían a niños en el colegio para que no hablen español"

Pablo Casado

Cabeza de lista del PP

El estudio al que se refiere Pablo Casado, realizado por Plataforma per la Llengua, no ha estado precisamente exento de polémica. El pasado julio la entidad, que desde 1993 trabaja para promocionar la presencia del catalán en todos los ámbitos de la vida, publicó un estudio sociolingüístico que evaluaba el uso del catalán durante el recreo en escuelas e institutos de las principales ciudades de Catalunya. El estudio, que partía de la hipótesis de que el uso del catalán era cada vez menor, concluyó que solo el 35% de las conversaciones en el recreo en primaria y el 14,6% en secundaria eran en catalán. La controversia en torno al estudio no fueron tanto los resultados, sino la metodología que usó la organización para llevarlo a cabo: tal y como explica en la página 23 del mismo estudio, utilizó el método de "observación", lo que les ha costado numerosas críticas al ser acusados de "espiar" a los niños. Pero más allá de la controversia en torno al método utilizado, lo que no es cierto es que el objetivo fuera que los niños "no hablen español", sino determinar en qué porcentaje se utilizaba el catalán y el castellano.

"El nacionalismo universitario dice que a lo mejor convalidan las asignaturas a los que hagan huelga"

Jordi Roca

Candidato del PP por Tarragona

De ser cierto sería toda una novedad revolucionaria en el mundo académico que una universidad convalidara asignaturas por ir a manifestaciones. Pero no es así. Ninguna universidad ha hecho pública esta intención, ni ningún sindicato de estudiantes ha reclamado semejante medida. Según explica una miembro del movimiento estudiantil de la Universitat de Barcelona (UB), "se han hecho dos demandas principales: por un lado, que hasta el 5 de noviembre no hayan exámenes; por otro, que se amplíe el periodo de petición de evaluación única hasta el ultimo dia del semestre".

La misma estudiante afirma, además, que la primera petición "ya ha ido siendo aceptada por parte de las distintas facultades de la UB de forma descentralizada". Asimismo, niega que se haya planteado la convalidación de materias y desvela que lo que sí que se está barajando es la "devolución del dinero a aquellos que no puedan asistir ya sea porque hayan sido detenidas o estén en el hospital", aunque es un tema que aún no se ha resuelto y seguramente se evaluará "en función de la situación económica de cada afectado".

"Podemos ha votado cuatro veces en contra de un Gobierno socialista"

Pedro Sánchez

Cabeza de lista del PSOE

El líder socialista se ha sometido a cinco votaciones para convertirse en presidente del Gobierno en los últimos tres años. De estas cinco, Unidas Podemos y En Comú Podem han votado una vez a favor, dos en contra, y en dos ocasiones se han abstenido. Fue en el primer intento de Sánchez la única vez que la coalición de Pablo Iglesias le dijo "no" tanto en primera como en segunda votación. En aquel entonces, cuando Sánchez fue propuesto después de que Rajoy rechazara el encargo del Rey para formar Gobierno, el PSOE firmó un pacto de investidura con Ciudadanos, lo que hizo que Podemos le retirara su apoyo.

Sánchez no logró ser investido en el 2016, pero que sí que lo consiguió dos años más tarde cuando ganó la moción de censura contra Rajoy gracias a los votos favorables de la mayoría de partidos, entre ellos Podemos. Y el último intento fue el del pasado julio, cuando las negociaciones fallidas entre morados y socialistas acabaron con la abstención de los diputados tanto de Podemos como de En Comú Podem.

"La deuda de los bancos, lo que pagamos y no nos han devuelto, es de 60.000 millones de euros"

Joan Josep Nuet

Número cuatro de ERC por Barcelona

Esta es de aquel tipo de mentiras que parten de la interpretación errónea de un dato real. Durante la pasada campaña del 28-A, fue Iglesias quien repitió hasta la saciedad esa cifra, y el pasado lunes la hizo suya Joan Josep Nuet. Sin embargo, no por repetirla más veces será menos falsa. La deuda total proveniente del rescate que aún tienen los bancos ciertamente suma 60.000 millones de euros. De hecho, los sobrepasa -concretamente son 64.349 millones-. Sin embargo, el error es hablar de estos miles de millones como deuda de las entidades financieras con la ciudadanía, pues esta cantidad no proviene únicamente de las arcas públicas.

Según la "nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)", publicada por el Banco de España, el 65,3% de estos 64.349 millones es deuda pública, mientras que el 34,7% es deuda con actores privados. Esto significa que de los 64.000 millones que aún debe el sistema bancario, al Estado se le deben 42.017 millones de euros, mientras que los 22.332 millones restantes son una aportación privada.