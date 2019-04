Ciudadanos gana al PP en feudos históricos de los populares como Baleares o Madrid

Consiguieron escaño en muchas comunidades autónomas en las que en los anteriores comicios no habían logrado representación alguna y se colocaron por encima del PP en Andalucía (25.000 votos más), Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares. Ciudadanos fue uno de los partidos que más subió en las elecciones celebradas ayer. Los naranjas consiguieron 57 diputados frente a los 32 con los que se cerraron los comicios de 2016. En total lograron en las urnas el apoyo de 3.900.000 electores que les permitieron posicionarse como uno de los triunfadores de la noche.

"Hemos crecido un 80 por ciento", destacó el líder del partido, Albert Rivera. Pero la "victoria" tuvo un sabor amargo para la formación. Por mucho que Rivera repitiera durante la campaña que apoyaría a Casado para echar a Sánchez los números que han salido de las urnas no valen para que el PSOE abandone el gobierno.

La coincidencia -o la casualidad-, quiso que Albert Rivera no valorara los resultados electorales hasta las doce de la noche, justo cuando Pedro Sánchez hacía lo propio en Ferraz. Ante un auditorio entregado con banderas de España, de Europa y de su partido, Rivera dedicó sus primeras palabras a los militantes, apoderados y a "todos los que se han dejado la piel en esta campaña". "Hoy la democracia española ha salido a votar en masa y cuando vota mucha gente un país se hace más fuerte", afirmó el diputado evitando criticar al Partido Socialista tan duramente como lo hizo durante la campaña.

"Nosotros vamos a respetar el resultado de las elecciones a pesar de que no nos gusta. Tenemos una buena noticia y otra mala: la mala es que Sánchez va a formar gobierno con los nacionalistas pero la buena es que hay un proyecto ganador que pronto va a gobernar y no va a olvidar a ninguno de los españoles", argumentó Rivera.

Vigilancia

El líder de Ciudadanos compareció acompañado de Inés Arrimadas y Begoña Villacís. "Vamos a vigilar muy de cerca a Pedro Sánchez para que no machaquen a los autónomos. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos. Somos el refugio de la libertad. Hoy han ganado las elecciones los socialistas pero nosotros hemos dado un salto. Vamos a controlar al gobierno, y os prometo que pronto vamos a gobernar España", añadió Rivera haciendo hincapié en que en su partido "sabemos lo que es currar y vamos a defender la igualdad".

La última encuesta de intención de voto que fue realizada por el CIS dio a Ciudadanos entre 42 y 51 diputados, si bien tanto en esa encuesta como en muchas otras que se hicieron para estos comicios lo que no parecía tan claro es que finalmente la izquierda no sumaría y los votos de los de Albert Rivera se convertirían en fundamentales si Sánchez quiere el apoyo estable de un sólo partido. Un extremo que anoche ya parecía poco probable si se tiene en cuenta los gritos de "con Rivera no" que se escucharon en las inmediaciones de la calle Ferraz durante la comparecencia de Pedro Sánchez en la sede del Partido Socialista para valorar la noche electoral.