Vox, sin escaño por Galicia, no tira la toalla

En el cuartel general de VOX en Galicia a primera hora de la tarde se esperaba con inquietud el resultado de su formación en Galicia, y, especialmente de A Coruña, pues aguardaban que Miguel Ángel Fernández López siguiese la estela de otras provincias españolas en donde VOX ha conseguido representación parlamentaria.

No obstante, al final no ha sido así, y el hombre en el que estaban concentradas todas las miradas ha dicho que "no ha podido ser, aunque me hubiese encantado haber obtenido el escaño, pero si no es en estas elecciones será en las siguientes", ha augurado.

Decepción



Pasadas las nueve y media de la noche, la preocupación se transformó en inquietud, ya que el número de papeletas en A Coruña no consolidaba la fuerza que VOX obtenía en otras provincias. Algunos simpatizantes que habían entrado esperando festejar los resultados empezaron a desfilar muy pronto y a abandonar el céntrico hotel en el que se seguía el recuento.

Transcurridas las diez y media de la noche, con el 80 por ciento del censo escrutado, los candidatos de VOX asumieron definitivamente que su partido no conseguiría representación gallega en las Cortes Generales.

Aunque inicialmente el candidato por la provincia de A Coruña declinó hacer una valoración por el resultado obtenido, diez minutos antes de las once de la noche Miguel Ángel Fernández López salió a agradecer "a toda la gente que ha confiado en nosotros y aunque no hemos obtenido representación aquí, VOX es un partido con proyección nacional y hemos entrado con mucha fuerza en el Congreso de los Diputados, con 24 diputados, y este es el principio de un camino y no un final", ha valorado el candidato.

Para el candidato por A Coruña el hecho de no haber conseguido su acta de diputado se debe a que "carecíamos de presupuesto y no contábamos con ayudas, por lo que ha sido una campaña muy difícil, pero aún así estamos prácticamente en los mismos número que el BNG y entendemos que es para nosotros un gran resultado", ha expuesto.

Miguel Ángel Fernández, a pesar de no conseguir representación, ha dicho que en su partido, en A Coruña, están "bastante contentos porque hemos partido de la nada y hemos conseguido un número de votos bastante alto en Galicia".

El resultado no ha deprimido las expectativas del partido de cara a las elecciones locales y, no en vano, ha asegurado que "vamos a continuar en las locales" y ha lanzado un aviso al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que "tenemos la mente puesta en las elecciones autonómicas del año que viene". Asimismo, ha añadido con rotundidad que "VOX va a continuar en Galicia, desde luego".

Al terminar su valoración, el candidato de VOX ha sido jaleado por sus compañeros de lista María Jesús Herrero García, Enrique Estella Ledo, Elisa Carolina Fernández Feijóo, Juan Ignacio Cao González, Cristina María Álvarez Fernández, Darío Martínez García y Mónica Rey Carrasco.