Elecciones generales: Así pasan los candidatos la jornada de reflexión

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, han coincidido al dedicar la jornada de reflexión a dar paseos campestres con la familia, mientras Pablo Iglesias se iba al cine a ver un documental e Inés Arrimadas prefería bailar sevillanas en la Feria de Abril de Barcelona.

La tranquilidad política de la víspera de las elecciones tras una intensa campaña electoral ha sido aprovechada por los candidatos para disfrutar de la familia, los amigos y el buen tiempo, tal y como se ha podido comprobar en las imágenes suyas que han distribuido sus partidos, en las que se les ha visto muy relajados.

El presidente del Gobierno se ha ido a Anchuras (Ciudad Real), el pueblo de su padre, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y allí ha dado un paseo matutino a lo largo de un camino ascendente desde el cual ha podido disfrutar de las vistas de este enclave de poco más de 300 habitantes, guiado por su alcalde, Santiago Martín.

Vestido informalmente, con cazadora vaquera y calzado cómodo, el líder socialista ha tenido oportunidad de saludar y charlar con vecinos del pueblo antes de su caminata.



Casado, en Ávila con su familia



También Pablo Casado se ha ido al pueblo, en su caso a Las Navas del Marqués (Ávila), donde hace tiempo que tiene una casa alquilada.

Las imágenes facilitadas por el PP han permitido verle a él y a su mujer, Isabel Torres, muy sonrientes paseando con sus dos hijos, Paloma y Pablo, a orillas del lago de Ciudad Ducal, un hermoso paraje de la localidad.

Casado pasa la jornada de reflexión con su mujer y sus hijos en Ávila . Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: EFE.

Además de dar explicaciones a los pequeños sobre el lugar, y de ofrecerles gestos cariñosos, Casado ha jugado al fútbol con ambos, él como portero y los niños tratando de marcarle gol con una pelota de colores.



Rivera, de paseo y Arrimadas, de faralaes en barcelona



También ha paseado el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, por algún sitio que no ha querido identificar en un vídeo distribuido en las redes sociales, en el cual relata que este sábado ha "desayunado fuerte", ha podido "estirar las piernas" y también cargarse de "energía" en un día de buen tiempo "maravilloso".

Rivera no se ha resistido a dirigirse a los indecisos para animarles a coger la papeleta y decidir mañana "el futuro de España" que "está en juego", ha asegurado, en lo que será un día "histórico"; el líder de Cs ha acabado su mensaje con un "¡Vamos!", lema de la campaña electoral de su partido.



Rivera: "Nos vemos en las urnas en un domingo que va a hacer historia". Vídeo: Europa Press.

La "número dos" del partido naranja, Inés Arrimadas, se ha ido a la Feria de Abril de Barcelona, por donde ha paseado muy sonriente vestida de flamenca y hasta se ha marcado alguna sevillana tras escuchar algún grito de "¡guapa!" mientras caminaba junto a otras mujeres también con traje de faralaes.



Inés Arrimadas reflexiona bailando sevillanas en Barcelona. Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: EFE.



Pablo Iglesias ve documentales con Irene Montero

enos festivo, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dedicado su mañana a ver junto a Irene Montero y otros miembros del partido el documental 'The Return' y el corto 'Esperanza"'en una sala madrileña.

Antes, ha hecho declaraciones a la prensa para remarcar que su formación ha logrado evitar una campaña de "sobreactuación" e "insultos" y ha bromeado con la temporada final de la serie "Juego de Tronos", al comentar que mañana "veremos si ganan los caminantes blancos o si ganamos los buenos".



Iglesias hace paralelismo con 'Juego de tronos': "Está todo el mundo velando armas". Vídeo: Agencia ATLAs. Foto: EFE.



La exigencia de la campaña electoral

Desde Vox, su máximo dirigente, Santiago Abascal, tenía previsto una jornada familiar, Javier Ortega Smith participará en Talavera de la Reina en la fiesta de 'Las Mondas' y Rocío Monasterio irá esta tarde a los toros.

La jornada de reflexión pone el punto y final a una campaña que pone a prueba la salud y la paciencia de los candidatos.

Para empezar, se come mal, a no ser que la familia ayude, como le sucede a Ana Oramas, de Coalición Canaria.

"Mi madre vive en el piso de arriba y muchas veces, aunque llegue más tarde de las 15.00 horas, me dice que suba y que coma", relata a Efe, un día después de haber saboreado una tortilla con papas.

Puede ser peor porque hay días en que ni se come. Gloria Elizo, número cuatro de Unidas Podemos por Madrid, asegura ya resignada que se ocupa más de la alimentación de su hija de 17 años y de su hijo de 15 que de la suya propia.

La cabeza de lista del PP por Segovia, Beatriz Escudero, empeora el panorama.

Sin horarios ni rutina y con tanto acto y paseo por la calle, cae un torrezno por aquí, un choricito por allá, y "se cogen unos cuantos kilos", confiesa.

El segundo hándicap es que no hay tiempo para hacer deporte, lo que no evita que se resientan los músculos y venga el agotamiento. Elizo reconoce a Efe que muchas noches llega a casa con "agujetas". Escudero, por su parte, ha aplazado la natación hasta junio.

El número uno del PNV por Vizcaya, Aitor Esteban, no se complica, sencillamente no hace deporte, al igual que Oramas, quien admite que hasta el final de la campaña no hace su ejercicio favorito: pasarse el día en el sofá leyendo la prensa y viendo contenidos pocos exigentes de la televisión.

Y tercer problema: se duerme poco. Esteban no lo lleva mal porque se considera "noctámbulo", así que tras llegar a casa se pasa unas cuantas horas de lectura, escritura, revisión de discursos y organización de agenda.

Pero, hay excepciones, caso de Elizo, que necesita dormir lo necesario para que "las cosas salgan medianamente bien al día siguiente".

Así que lo mejor de las campañas es que se acaban. Se lo cuenta la propia Gloria Elizo a sus hijos para que se convenzan de que el desgaste de la política es temporal.

Y es lo que ve la familia de la candidata del PP por Segovia y del aspirante del PNV al Congreso cuando apenas pasan por casa. Y la madre de Ana Oramas.