Pontón llama a las mujeres a responder en las urnas "á dereita machista e cavernícola"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arrancó la campaña electoral animando a las mujeres a demostrar en las urnas "a forza do 8M" y ayer en la recta final de la campaña volvió a hacer esa apelación "máis necesaria todavía" ante la evidencia de que "a dereita de Colón" supone "unha ameaza para as mulleres".

Lo hizo en un encuentro feminista con mujeres de diversos colectivos, concejalas, diputadas y alcaldesas de la provincia de Pontevedra que tuvo lugar en el Pazo Mugartegui y en el que estuvo acompañada por la candidada el Bloque al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva.

"Todas as feministas, todas asmulleres temos que estar o próximo 28A nas urnas para deixar claro que non imos dar nin un paso atrás, que non temos medo, que imos votar con ilusión, con convicción, con toda a forza das mulleres que nos fixo avanzar ao longo da historia", salientó.

"En Galiza para conseguir frear a esa dereita cavernícola e machista a opción é un BNG cunha traxectoria feminista que disputamos escanos a VOX e C´s na Coruña e Pontevedra", indicó.

En relación con las propuestas en favor de la igualdad de las mujeres, el BNG defendió la creación de juzgados específicos para combatir la violencia machista en todas las ciudades gallegas, así como más medios para combatir esta lacra.

En este acto también se recordó la revolución portuguesa del 25 de abril con claveles rojos convertidos en símbolo de esa rebeldía que "acabou coa noite de pedra no país veciño".