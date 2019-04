Iglesias acusa a otras formaciones de "competir por ver quién hace más el payaso"

Iglesias: "A la gente no le gusta que la tomen por tonta".

Iglesias: "A la gente no le gusta que la tomen por tonta". EP

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes "llenar las urnas de verdades y de respeto", cualidades que ha defendido que su formación tiene "frente a quienes han competido por ver quién dice la parida más grande o hace más el payaso".

En un mitin que ha encabezado en el auditorio Ángel Barja de León, Iglesias ha criticado que el resto de formaciones han intentado durante la campaña "tomar el pelo a la gente tratando de competir en decir paridas o hacer el ridículo".

"Pero la gente no es idiota y no le gusta que la tomen por imbécil", ha recalcado al respecto.

Ha asegurado que hay mucha gente que nunca ha votado a Unidas Podemos que sí le dará su confianza el próximo domingo después de esta campaña porque ha sido la formación que más respeto ha demostrado a la ciudadanía.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiera decir claramente si va a pactar o no con Ciudadanos, "porque sabe que va a recibir presiones para intentar impedir que en España haya un gobierno con gente del pueblo".

Además, ha advertido de que el "problema territorial" en España no solo tiene que ver con Cataluña y alcanza también a muchos millones de personas que viven en el medio rural y no tienen una red de carreteras adecuada mientras se ha estado rescatando con dinero púbico autopistas de los señores Villar Mir, Slim o Pérez".

"Es una falta de respeto decir que el problema territorial es solamente Cataluña y no recordar que no hay asistencia a domicilio para millares de compatriotas que viven en la España vaciada", ha agregado Iglesias, que confía en que la ciudadanía se haya dado cuenta de quién ha preparado esta campaña con un programa de gobierno y no de insultos.