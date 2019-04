¿Qué sabe un niño de siete años sobre las Elecciones Generales?

Estudiantes del colegio Eduardo Pondal de Vigo se han prestado a charlar sobre la inminente convocatoria electoral del domingo y los candidatos políticos entre los que se decidirá quién gobernará España los próximos cuatro años

Llegan a la biblioteca muy seguros de sí mismos y dispuestos a responder a nuestro cuestionario. Es sobre política, un tema que Zaida, Pablo, Mara, los tres con siete años, y Xián, de ocho, no acostumbran a tratar. Aun así, se muestran valientes ante las preguntas. En la primera, patinan. No tienen claro si el país en el que viven se llama Vigo, Galicia o España. "Yo soy de Candeán", asevera Zaida, orgullosa de haber nacido en este barrio vigués. La pequeña apunta maneras y es que, en cada pregunta, como suponemos acostumbra a hacer en clase, levanta la mano para responder. Hoy, su compañero de pupitre frente a las cámaras de FARO es Pablo, cuyos silencios, mientras piensa las respuestas, son lógicos para su edad ante preguntas como ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Gobierno? ¿Qué funciones desempeña el máximo mandatario? o ¿Qué os parecieron los debates? La mayoría de las respuestas tanto de Mara, de Xián o de Pablo se resumen en un "ni idea". Aunque en otras cuestiones, aciertan. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, el color del PP es el azul, para votar hay que ser mayor de 18 años, o se elige a un candidato con una papeleta que después se mete en una caja. Examen superado. Pero, la pequeña vecina de Candeán va a por la matrícula de honor.



Zaida y sus aspiraciones a la presidencia

Llega la hora de mojarse. Aquí, Pablo asegura que si pudiera votar lo haría por el PSOE. Mara y Xián declinan pronunciarse y es que "los políticos son muy aburridos y pesados, además están siempre discutiendo", comentan. Y es que todos han visto partes de los debates de esta semana, pero es Zaida la que está más al tanto de la actualidad política. El director del colegio, Yago Cid, es consciente de su interés por lo que le ha transmitido su madre, quien le asegura que ellos (los padres de Zaida) no le hablan de política a la niña, "es ella la que se interesa en ver los programas por televisión, y se lo sabe todo", nos traslada el director. Zaida tacha a los políticos de mentirosos "ya que prometen cosas que luego no pasan, además, gritan mucho. En otros programas hablan unos, y luego se meten otros, y otros. Eso no me gusta porque luego no se escucha a ninguno". Se pregunta por qué no hay una mujer presidenta, una duda que nos confiesa, trató con su madre. "Ella me dijo que en toda la vida no ha habido una presidenta, y yo le respondí: '¿entonces no se puede? Y me dijo: 'si quieres, tú de mayor puedes ser presidenta'. Y yo le dije que sí". El empleo podría ser el eje de su programa electoral. "Se supone que un presidente tendría que dar trabajo a las personas. También, si por ejemplo, viene un inmigrante, hay que darle de inmediato trabajo para que no pase hambre". Es Zaida Álvarez Álvarez y cursa segundo de Primaria. Quizá, en un futuro, su nombre les sea familiar.