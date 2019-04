Rivera acusa a Sánchez de "falta de escrúpulos"

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha cargado contra Pedro Sánchez por "su falta de escrúpulos" y su intento de manipular los debates, y ha aplaudido a los periodistas y a los medios de comunicación por conseguir que finalmente se celebren.

Rivera, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que estará en los dos debates, el de TVE y Atresmedia, insistiendo en que Sánchez ha intentado "engañar" a los medios privados y a los españoles tratando de esquivar su presencia.

Por fin "la democracia ha vencido, los españoles han ganado y el periodismo también", ha subrayado al recalcar que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su presidente en un debate o dos.

"Basta ya de cacicadas de Rajoy y Sánchez que no quieren debatir", ha dicho Rivera, quien ha afirmado que los ciudadanos no se merecen un presidente que no quiera confrontar sus ideas con sus rivales y que le tenga miedo a dialogar.

"Quien le tiene miedo a un debate, le tiene miedo a la democracia, le tiene miedo al periodismo, a la pluralidad", ha añadido el líder naranja.

Ciudadanos, además, ha pedido este viernes la dimisión de la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, por su posición sobre el debate electoral y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la "cacicada" de utilizar la televisión pública para sus propios intereses.