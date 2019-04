Trabajadores de TVE, en contra de celebrar el debate electoral el martes 23

Los Consejos de Informativos de TVE, RNE e RTVE.es no comparten la decisión de la Corporación RTVE de proponer el martes 23 de abril como fecha para celebrar el debate 'a cuatro' entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, coincidiendo con el previsto en Atresmedia.



"El Consejo de Informativos cree que RTVE debe apostar por la imparcialidad y no ajustar su programación a la propuesta de un único partido político, sea el que sea, sino favorecer que el debate a cuatro se celebre en la radiotelevisión pública conforme estaba previsto, y no aceptamos que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio", defienden en un comunicado.



En este sentido, exigen que se deje a los profesionales de la información que conforman RTVE que sean los que organicen la forma de realizar el debate. También piden a las partidos políticos que no utilicen a RTVE y al debate como un "arma arrojadiza" durante la campaña electoral.



El Consejo de Informativos de la corporación, secundado por más de 44.000 firmas, defiende así la "necesidad" de que dicho debate se celebre en la radiotelevisión pública, sin oponerse a que se celebre en otros medios de comunicación.



"Como representantes elegidos por los trabajadores de los Servicios Informativos de RTVE, nos gustaría que esta decisión se hubiera tomado teniendo en cuenta los criterios de estos órganos consultivos", subrayan los trabajadores del organismo público.



Tanto Casado como Rivera han confirmado que acudirán el día 23 de abril al debate 'a cuatro' organizado por Atresmedia, mientras que Iglesias ha pedido a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que rectifique.



Por su parte, el Comité Electoral del PSOE mantiene su determinación de que Pedro Sánchez participe en un único debate electoral el 23 de abril en RTVE y basa su decisión en que el ente público emitirá la señal en abierto para que aquellos medios de comunicación que lo deseen puedan emitirlo también, garantizando así que el debate tenga "la mayor difusión y audiencia posibles".



Críticas de Xabier Fortes

Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la Presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a 4 y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado. — Xabier Fortes (@xabierfortes) 18 de abril de 2019

Por su parte, el periodista Xabier Fortes, que moderará el debate electoral el próximo 23 de abril, ha criticado el cambio de fecha de este encuentro, propuesto inicialmente para el día anterior, al entender que "pone en entredicho la imagen de independencia" de la corporación.