La Junta Electoral exige a Feijóo ser neutral durante la campaña

La Junta Electoral de zona ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "a que maximice su deber de cuidado para cumplir la estricta neutralidad que han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral".

Esta resolución llega después de que el PSOE de Vigo denunciase que Feijóo ensalzase los logros de su Gobierno en el acto de entrega de los premios Aproin. "Los juicios y manifestaciones vertidos por el denunciado no parecen los más idóneos en período electoral, pero lo que debe de valorar esta juez es si los mismos constituyen una vulneración de la normativa electoral", incide la Junta Electoral. No obstante, la reclamación ha sido desestimada. La jueza recuerda que se trata de un acto organizado por una entidad privada y no fue promovido por la Xunta.