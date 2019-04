Rajoy reaparece: "Casado es la única alternativa"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reaparecido en la vida política para arropar a la cabeza de lista del PP por , Ana Pastor. Tras meses fuera de los focos, el exlíder de los populares ha querido respaldar a la que fuera una de sus principales colaboradoras en el primer día de campaña. Al acto, celebrado en el teatro Afundación de Pontevedra, ha acudido la plana mayor de la formación en Galicia, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al frente.

El político pontevedrés tomó la palabra para augurar que su partido ganará las próximas elecciones generales y animó a los suyos a hacerlo "huyendo de la prepotencia y actuando con el sentido común que a los gallegos siempre nos ha caracterizado". "¿Alguien se cree que puede haber alternativa?" "El único que puede serlo es Pablo Casado", ha enfatizo, en una muestra de respaldo a su sucesor, que ha prescindido de algunas de las caras visibles del marianismo.

"Hace ya algunos meses, después de casi cuatro décadas, abandoné la política activa. Ahora, una cosas es dejar la política activa y otra es desinteresarte de lo que pasa en tu país y de la gente con la que has compartido tantas cosas a lo largo de muchos años", ha confesado. Rajoy ha comentado que "los tiempos difíciles siempre le tocan al PP" y ha vaticinado que esta vez también les tocará.



"Un político de un pieza"

Antes, Ana Pastor, que definió a Rajoy como "un político y una persona de una sola pieza", reivindicó al PP, en un momento en el que las encuestas auguran dificultades: "Somos un gran partido. Somos el partido central de la democracia española. El partido con el que hemos hecho tantas cosas por el progreso de España. Pero sois vosotros los simpatizantes y tantos amigos del PP, con vuestro impulso y trabajo, los que representáis la fuerza que tenemos para seguir adelante y ganar las próximas elecciones".

La expresidenta del Congreso agradeció poder liderar las listas por Pontevedra, un puesto que Rajoy había ocupado antes. "Espero esta vez también liderar este proyecto y espero, Mariano, en honor a ti , ganar las próximas elecciones". La conexión con el expresidente ha marcado la parte más emotiva de su discurso: "Estoy aquí porque he tenido la oportunidad de compartir con Rajoy la dignidad del trabajo publico. La dignidad de trabajar por tu país. Por eso sigo aquí. Sigo en la lucha para ganar las próximas elecciones. Y no voy a decir más porque me voy a emocionar y no quiero".

"La política de la buena gestión es la política de Rajoy. Es como la buena cocina, que se hace a fuego lento. Y no la de esos que ventilan los grandes problemas de España en dos ideas y un minuto de gloria, que se les da de vicio", enfatizó.



Feijóo ensalza su "humildad"

Cerró el acto Núñez Feijóo, que también ensalzó la figura del exmandatario. "Después de haber servido a España en los años mas difíciles, vuelve y lo hace con humildad. Frente a la egolatría de Sánchez y la soberbia de los tres "machos alfa" de la política española [en alusión a Abascal, Rivera e Iglesias) nosotros nos quedamos con la humildad", ha aseverado.