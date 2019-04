El 28 de abril de 2019 son las Elecciones Generales en España. Casi un mes después será el turno de las Locales: 26 de mayo. Aunque los partidos ya se encuentran inmersos en la campaña electoral, no será hasta la medianoche del 13 de abril cuando arranque de forma oficial. Desde ese día, la maquinaria electoral se pondrá en marcha y no será extraño que en los buzones de tu vivienda recibas propaganda electoral. Pues bien, esos envíos tienen los días contados y está en manos de los electores acabar con el spam electoral.

Las personas con derecho a voto en las elecciones generales del próximo 28 de abril podrán pedir al Censo Electoral que no pase sus datos personales a los partidos políticos para que no les manden a su domicilio los tradicionales envíos de propaganda electoral.

Es la primera vez que los electores tienen derecho a dirigirse al censo para librarse del conocido como mailing, dado que son los primeros comicios que se convocan desde la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Esta modificación del artículo 39.3 de la Ley Electoral se incluyó en la nueva Ley de Protección de Datos, que amplió las gestiones que los electores pueden hacer ante el Censo Electoral permitiéndoles solicitar que excluyan sus datos de las copias que faciliten a los representantes de las candidaturas y que los partidos utilizan para el envío de sobres, papeletas y cartas de los candidatos.

Propaganda electoral: cómo evitarla paso a paso

Los electores que no quieran recibir la propaganda electoral de los partidos que se presentan a las elecciones generales y locales podrán realizar la petición a través de varios canales: de forma presencial en los ayuntamientos, delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral y, además, en las oficinas consulares si vives en el extranjero. Pero también se puede hacer a través de Internet.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recuerda que la petición de no recibir propaganda electoral tiene efecto permanente, mientras el elector no se manifieste en sentido contrario. Quienes realicen esta solicitud hasta el 18 de marzo no recibirán propaganda electoral por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones. Las peticiones posteriores a esa fecha tendrán efecto en las siguientes.

Asegurarse de tener el certificado electrónico o haberse registrado en el sistema Cl@ve PIN. Entrar en la sede electrónica del INE haciendo clic aquí y seleccionar la forma de identificación en el sistema Después de identificarte y comprobar que tus datos son correctos verás en la parte inferior el enlace para pedir que no te envíen propaganda electoral. Haz clic. Entonces, en el epígrafe 'Aparición en copias para partidos políticos' se despliega pequeño menú en el que podrás elegir entre 'indluído' y 'excluído'. Escoge la opción que desees. Cuando lo hayas decidido podrás conseguir el justificante que acredita que has solicitado el no recibir propagando electoral en tu buzón o mensajes de WhatsApp.

Elecciones Generales 28A: algunos datos

El próximo día 28 podrán votar 36.893.976 electores en las elecciones a Cortes Generales, de los que 34.799.999 residen en España y 2.093.977 en el extranjero.

De los electores residentes en España, 1.157.196 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 26 de junio de 2016.

Como consecuencia de la reforma de la Ley electoral, por primera vez podrán votar los electores que tenían anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad.

Los electores residentes en el extranjero que deseen votar deberán solicitar su voto hasta el 30 de marzo a la delegación provincial de la OCE correspondiente a su inscripción, que remitirá el impreso oficial de solicitud.

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 11 al 18 de marzo en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares y podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 11 al 18 de marzo.