Pedro Pereira

Pedro Pereira encabeza la lista del BNG en las elecciones municipales de 2023 en Porriño, donde actualmente es portavoz de los nacionalistas, y así lo describía su partido tras el anuncio de su candidatura:

"De ampla e contrastada experiencia na política municipal, Pedro Pereira é o actual voceiro do grupo nacionalista no concello do Porriño. Concelleiro dende o ano 1997, tivo distintas responsabilidades de goberno durante os mandatos 2003-2007, e 2007-2010, en que o BNG transformou por completo o xeito de facer política no Porriño. Pereira foi o artífice, entre outros logros, da peonalización do centro urbano e da extensión ás parroquias da rede de saneamento. Accións de goberno que melloraron de xeito notable a vida dos porriñeses."