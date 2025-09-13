Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galerías históricas

La 'sangre' del campo: así es (y era) la vendimia en Galicia

El trabajo de los viticultores a lo largo de un año culmina con la recogida de la uva, un proceso que ha evolucionado a lo largo de los años pero sin perder su esencia

Recolección de uva de O Ribeiro en los años 70 / Magar

R. V.

Varios oficios se encuentran ligados a la tradición y evolución de Galicia: desde el mar, los artesanos a ciertos sectores industriales. Pero, sin duda, pensar en la comunidad es pensar en su tierra, su agricultura y, especialmente, a la viticultura.

Cinco denominaciones de origen respaldan el potencial de Galicia en la producción de vino, un proceso que comienza en los viñedos. Durante todo un año, los productores de uva trabajan duro, plantando cara a los imprevistos y retos que la propia naturaleza les envía, una labor que culmina con la vendimia.

El mes de septiembre es sinónimo de cosecha, de pulpa, de ollejo y de raspón. Del último empujón para recoger el fruto de toda una campaña. Y así lleva haciéndose décadas y décadas. En esta ocasión, repasamos a través de imágenes cómo los viticultores gallegos han hecho sus vendimias a lo largo de la historia. Brindemos también por ellos.

