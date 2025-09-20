Patios escolares de Vigo: 'Boomer' en la boca y trompos en el bolsillo
Si un Meccano o el fuerte Comansi hacen aún palpitar tu corazón, has probado la Mirinda, sabes qué es un Cheiw y te has dormido entre tebeos, estos fueron algunos de tus patios de juegos
Prepárata para volver al cole de la mano de este recorrido en imágenes por los patios escolares de Vigo:
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»