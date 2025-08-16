25 años del único título oficial del Celta: la Copa Intertoto

La noche del martes 22 de agosto del 2000 fue otra velada épica y agónica para el EuroCelta, pero esta vez finalizó levantando un trofeo oficial: la Copa Intertoto. Es el primer y único título en el palmarés celeste, del que este verano se cumplen 25 años.

En la temporada 1999-2000, el equipo vigués comandado por Víctor Fernández acabó el campeonato liguero en séptima posición, lo que le permitió disputar la Intertoto y pelear así por una plaza en la Copa de la UEFA.

En su periplo veraniego por un puesto europeo, el Celta se enfrentó al Pelister Bitola macedonio, al Aston Villa británico y al Zenit de San Petersburgo.

Al primero lo superó con facilidad, con un 3-0 en Balaídos -con goles de McCarthy y Cáceres- y un 1-2, en Macedonia -con tantos de Couñago y Mena-.

La siguiente eliminatoria les deparó un rival ya conocido y al que habían apeado de la UEFA en otra noche épica del EuroCelta: el Aston Vila. McCarthy anotó el único gol del partido en el minuto 89, un balón de oxígeno de cara a la vuelta en Inglaterra. Otra vez el sudafricano abrió el marcador, en el minuto 11, pero los británicos emparon el partido con un disparo de Merson. No sin sufrimiento, Benni volvió a ser el héroe de la noche al marcar el tanto de la victoria. El Celta estaba a 180 minutos de su primer título oficial.

El rival fue el Zenit de San Petersburgo. No lo pusieron nada fácil los rusos en Balaídos, que estrenaron el marcador y obligaron a la remontada: Karpin y Jesuli (este ya en el descuento) lograron revertir el partido. Más complicada se puso la vuelta, en el estadio Petrovski, donde llegaron a ponerse dos goles por delante (obra de Popovich).

El EuroCelta tiró de nuevo de épica, con siete minutos finales agónicos en los que Karpin y McCarthy firmaron un gol cada uno y la página más gloriosa de la historia celeste.