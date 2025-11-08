Una segunda vida: el resurgir del patrimonio arquitectónico de Vigo

Una apuesta denodada por sus joyas arquitectónicas. Hace décadas que Vigo inició la recuperación de su patrimonio histórico más degradado, especialmente en el Casco Vello. Allí resurgieron con nuevas vidas la Casa de Arines (siglo XVI), como Instituto Camões; la Casa Diego Arias Taboada (siglo XVII), como Pinacoteca Francisco Fernández del Riego; el edificio Cambón, como sede del Parque Illas Atlánticas; o la nueva sede de la Diputación de Pontevedra en la Rúa Chao. A ellas se suman otras actuaciones que han dado una segunda vida a otros inmuebles caídos en el olvido.

El Círculo Católico Obrero es una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de la ciudad. Datado en 1904, se atribuye desde hace décadas al arquitecto Michel Pacewicz. El inmueble, situado en el número 18 de la calle Doutor Cadaval, se reformó entre 2002 y 2024 tras años de abandono y ruina, para acoger viviendas.

La sede de las emblemáticas Bodegas Bandeira, en O Calvario, revivió en mayo de 2015 reconvertida en centro comercial. Las instalaciones de la antigua empresa familiar habían cerrado a principios de los años 80 del pasado siglo y caído en el abandono durante tres décadas.

Las antiguas casas marineras de los números 11, 13 y 15 de la Ribeira do Berbés resurgieron en 2021 como edificio institucional de la Universidade de Vigo en el corazón de la ciudad. Su rehabilitación se encuadró entre las actuaciones de recuperación de esta zona histórica. La nueva sede se bautizó como «Redeiras» en homenaje a todas las mujeres invisibilizadas en el trabajo del mar.

Down Vigo inauguró hace unos días su nueva sede del Casco Vello, a la que ha trasladado su actividad. Su nueva casa es el número 27 de la Rúa Real, un edificio que llevaba años abandonado y que tras una profunda reforma recuperó su esplendor el pasado mes de julio.

El Palacio de los Marqueses de Valladares, en plena Rúa Oliva, era tan solo un inmueble esquelético. La casa se edificó en el siglo XV y perteneció al linaje aristocrático hasta principios del siglo XX, cuando la adquirió un comerciante que la convirtió en viviendas.En el año 2000 quedó definitivamente vacía y entró en decadencia. Las obras para convertirla en el actual centro gastronómico y de ocio se iniciaron en 2016. El nuevo Palacio de la Oliva abrió sus puertas en diciembre de 2022.

La Casa do Patín en Bouzas es, junto a la Casa Arines Torre de Ceta, uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad. Las primeras fuentes que dan fe de la existencia de esta casa marinera se remontan al siglo XV. Se encontraba en estado de ruina desde los años 60 del pasado siglo hasta que fue adquirida por el Concello de Vigo en 2011. Tras su rehabilitación se inauguró en 2017 como oficina municipal descentralizada y salón de actos.

El Pazo da Raposeira fue cedido al Concello de Vigo en 1986 por la familia propietaria, que continuó como usufructuaria hasta 2013, año de la muerte de la ya centenaria María del Rosario Montenegro López-Saavedra. El inmueble, que data de principios del siglo XVII, se restauró y abrió al público en 2024 como oficina municipal descentralizada y sede de la asociación vecinal de sárdoma.

En 2011 la Xunta compró dos inmuebles en ruinas en la Rúa San Sebastián del Casco Vello para trasladar el Registro Civil ante la saturación de las instalaciones de la calle Lalín. Aunque fue el Servicio Común de Notificaciones y Embargos quien estrenó la nueva obra. Pero en 2023 este se trasladó a la Ciudad de la Justicia, y el juzgado de refuerzo de cláusulas suelo pasó a ocupar las dependencias. Finalmente, la mudanza del Registro Civil y su apertura al público concluyó este 2025.

Los edificios ubicados en los números 27, 29, 31 y 33 de la Rúa Real se convirtieron en 2014 en las nuevas oficinas Registro de la Propiedad. Entre los inmuebles a rehabilitar, de uso doméstico, se hallaba la Casa de López Araújo (número 33), construida en 1763 y sede del gobierno de una efímera provincia de Vigo entre 1821 y 1823. Los registros se pusieron en marcha de forma escalonada y fueron oficialmente inaugurados en diciembre de 2015. Esta rehabilitación ha recabado distintos galardones, entre ellos el de la Bienal Española de Arquitectura.

El 16 de septiembre de 1955 se inauguró en Vigo la residencia Almirante Vierna, un prodigio arquitectónico de 21 plantas que pronto sería bautizado popularmente como «El Pirulí». En mayo de 1983 cambió su nombre por el de Hospital Xeral de Vigo. Y en 2001 mudó de piel, que pasó a ser de color verde. Tras 60 años de actividad sanitaria, el Xeral cerró para iniciar su transformación en Ciudad de la Justicia, inaugurada en 2022.