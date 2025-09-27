Galerías históricas
Setenta años del primer rascacielos de Galicia
El 16 de septiembre de 1955 se inauguró en Vigo la residencia Almirante Vierna, un prodigio arquitectónico de 21 plantas que pronto sería bautizado popularmente como «El Pirulí»
Con sus 75 metros de altura se convirtió en el primer rascacielos de Galicia y en el segundo edificio más alto de España, tras la Torre de Madrid. «En Vigo va a construirse el edificio más alto de España», titulaba Faro de Vigo la crónica de la colocación de la primera piedra de la obra, el 29 de agosto de 1949.
El portentoso hospital se elevaba hacia el cielo sobre un solar de 12.334 metros cuadrados. Hasta 22.000 metros cúbicos de tierra removidos, 2.650 toneladas de cemento, 5.800 de grava, 3.800 de arena, 680 de hierro, 1.250.000 ladrillos macizos, otros 625.000 ladrillos huecos... son algunos de los datos que destacaba el decano de la prensa española en su descripción del nuevo edificio.
Más allá de su imponente y prodigiosa anatomía, obra del arquitecto Martín José Marcide, el hospital revolucionó la atención sanitaria en la ciudad, hasta entonces precaria, gracias a su mayor capacidad asistencial y a la modernidad de sus instalaciones y servicios.
Hoy en día, «El Pirulí» ya no alberga pacientes. Tras una ambiciosa reforma que le devolvió parte de su aspecto original (modificado a lo largo de los años), ahora acoge la Ciudad de la Justicia. Tampoco es ya el rascacielos de Galicia. En 1975 se vio superado por la coruñesa Torre Hercón, con 119 metros de altura. Tras ella, otras gigantestas construcciones lo fueron desplazando hasta el sexto puesto en la comunidad.
Recordamos aquel rascacielos sanitario tan presente en la vida la ciudad.
