Medio siglo de los grandes almacenes que revolucionaron las compras en Vigo

«Hemos hecho un gran esfuerzo. El que merecen Galicia y Vigo, a las que venimos a servir», proclamó de forma contundente Ramón Areces en el acto de inauguración de El Corte Inglés, el 11 de septiembre de 1975, hace ahora medio siglo.

La urbe olívica fue la ciudad elegida por los grandes almacenes para desembarcar en Galicia. Lo hicieron al pie de la Gran Vía, con un imponente edificio de ocho plantas más ático que albergaría más de 200 tiendas con todo tipo de productos y servicios.

El mismo Areces, presidente del consejo de administración de la firma (y sobrino del fundador), protagonizó el acto inaugural -y bendición de las instalaciones-, que congregó a millares de invitados: desde autoridades como los alcaldes de Vigo y Pontevedra o responsables de la marca comercial hasta los 1.200 empleados que al día siguiente recibirían a los primeros compradores.

«Vigo se eligió por su área de influencia», declaró Areces, que con esta apertura aspiraba a reinar en las compras no solo del sur de la provincia de Pontevedra, sino en toda Galicia. De hecho, fue el primer «corte inglés» en la comunidad y el undécimo en todo el territorio español, toda una muestra de la posición estratégica de la ciudad.

Revolución en las compras

«El Corte Inglés» revolucionó las compras en la ciudad: albergaba más de 200 tiendas que permitían, en una única visita, encontrar todo tipo de productos: moda, limpieza, hogar, entretenimiento, estancos, agencias de viajes, teléfonos públicos, envíos…

El inmenso edificio, obra de los arquitectos Pedro Vilete y Emilio Bugallo, destinaba 34.000 metros cuadrados a la superficie comercial, 17.000 a servicios y 13.410 a aparcamientos.

Sus amplios escaparates suponían un gran reclamo al pie de una de las principales arterias de la ciudad, la Gran Vía.

Además, los almacenes contaron con otro peculiar aliciente: las primeras escaleras mecánicas de la urbe.