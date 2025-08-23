Treinta años del paseo litoral de A Guía: la senda que abrió Teis al mar

El acondicionamiento para su disfrute de la playa de A Punta, así como de las calas al pie del monte de A Guía, era una vieja demanda de los vecinos de Teis. La reivindicación surgió en la década de los 80 pero no cristalizaría hasta 1992, cuando el Concello de Vigo y el Ministerio de Obras Públicas firmaron un convenio para creación de un paseo marítimo con una senda peatonal, otra ciclista y varias rampas de acceso a la orilla. En el proyecto, que se dio a conocer en 1994, se recogía la construcción en muelle del fuerte de las nuevas instalaciones del club de remo.

El contrato, otorgado a Ferrovial, manejaba un prespuesto de 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas entonces) que incluía la construcción del sendero de 500 metros, la regeneración de la playa de A Punta y su entorno, y las obras en el antiguo muelle del fuerte. Para la ejecución del paseo marítimo hubo que levantar un muro de contención para el que aprovecharon piedras de la misma playa.

Finalmente, la actuación ascendería a 1,7 millones de euros (286 millones de pesetas) y se vio retrasada: aunque el plazo de ejecución finalizaba en marzo de 1995, los trabajos no remataron hasta medio año después, en octubre.

Los bañistas tuvieron que esperar hasta el verano siguiente para disfrutar del tan demandado paseo marítimo de A Guía.