Galerías históricas
Treinta años del paseo litoral de A Guía: la senda que abrió Teis al mar
La regeneración de la playa de A Punta para su disfrute por parte de los vecinos era una vieja reivindicación de la parroquia viguesa
La obra se llevó 1,7 millones de euros y finalizó en octubre de 1995
El acondicionamiento para su disfrute de la playa de A Punta, así como de las calas al pie del monte de A Guía, era una vieja demanda de los vecinos de Teis. La reivindicación surgió en la década de los 80 pero no cristalizaría hasta 1992, cuando el Concello de Vigo y el Ministerio de Obras Públicas firmaron un convenio para creación de un paseo marítimo con una senda peatonal, otra ciclista y varias rampas de acceso a la orilla. En el proyecto, que se dio a conocer en 1994, se recogía la construcción en muelle del fuerte de las nuevas instalaciones del club de remo.
El contrato, otorgado a Ferrovial, manejaba un prespuesto de 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas entonces) que incluía la construcción del sendero de 500 metros, la regeneración de la playa de A Punta y su entorno, y las obras en el antiguo muelle del fuerte. Para la ejecución del paseo marítimo hubo que levantar un muro de contención para el que aprovecharon piedras de la misma playa.
Finalmente, la actuación ascendería a 1,7 millones de euros (286 millones de pesetas) y se vio retrasada: aunque el plazo de ejecución finalizaba en marzo de 1995, los trabajos no remataron hasta medio año después, en octubre.
Los bañistas tuvieron que esperar hasta el verano siguiente para disfrutar del tan demandado paseo marítimo de A Guía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Un edificio de alta gama a los pies de Samil: piscinas en la azotea y ventilación propia