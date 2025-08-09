Galerías históricas
San Roque, el «santo milagreiro» de la romería más urbana de Vigo
La celebración popular hunde sus raíces en el siglo XVI, cuando su llegada a la villa olívica supuso el fin de una epidemia de peste negra que diezmó la población
Se cumplen 100 años de la compra de la finca por parte del alcalde Gregorio Espino
Cada 16 de agosto, Vigo celebra su mayor romería urbana en honor a San Roque. Como manda la tradición, los fieles acuden al «santo milagreiro» con exvotos que representan la dolencia para la que piden cura.
Las primeras referencias históricas que se tienen de esta fiesta religiosa popular se remontan al siglo XVI. Cuenta la tradición que San Roque llegó a Vigo en 1598, año en que la peste negra vació las calles de la villa diezmando sus vecinos. Pero su aparición marcó el fin de la epidemia.
Las primeras imágenes conocidas fueron realizadas en 1924 por la fotógrafa Ruth Matilda Alderson. En ellas capta a varios músicos que amenizan la celebración.
La romería dura tradicionalmente dura tres días: 15, 16 y 17 de agosto. El primero, el día de la Asunción de María; el segundo, el día propio del «santo milagreiro»; y el último, el día de «O Can», en honor al perro que, según la creencia popular, llevó comida a San Roque cuando este se retiró a un bosque al verse afectado por la peste y al que curó lamiendo sus heridas.
Por ello, la tradición implica que quien busque sanación para una dolencia o enfermedad acuda a San Roque con un exvoto de cera que represente la parte del cuerpo dañada.
100 años de la compra de la finca
El Concello de Vigo, con Adolfo Gregorio Espiño como alcalde, adquirió el 18 de septiembre de 1925 la finca de San Roque para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo (hoy en día Abanca). En las cláusulas del contrato se estipulaba que el terreno mantendría «todos los derechos y obligaciones que respecto al culto católico correspondían a los dueños», por lo que se conservó la advocación a San Roque, al que se rendía culto en la ermita desde finales del siglo XVI.
Sería medio siglo después, en 1951, cuando un grupo de vecinos del barrio crearon la «Hermandad Devotos de San Roque», que desde entonces se encarga de la celebración de la romería.
La finca se remodeló en 1985 y se abrió al público como parque, aunque su titularidad sigue siendo privada.
