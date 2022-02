Decía Einstein que “hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: y esa es la voluntad”. Sería genial que siempre nos apeteciera hacer todo, pero hay obligaciones que, en determinados momentos, nos cuesta hacer. Sabemos que a largo plazo es bueno para nosotros, que tiene un beneficio, pero el esfuerzo que requiere a corto plazo es superior. Y aquí es donde entra en juego la fuerza de voluntad.

¿Qué es la fuerza de voluntad?

La fuerza de voluntad es la capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Señala la psicóloga Patricia Ramírez en un vídeo de nuestra plataforma que “si tuviéramos la motivación y pasión suficiente, no nos haría falta fuerza de voluntad”, pero no siempre es así. Y a los niños les pasa lo mismo. Ponerse a hacer los deberes o a estudiar cuando llegan por la tarde a casa y tienen ganas de sentarse a ver la tele, requiere que hagan un esfuerzo tan grande que, en muchos casos, les lleva a poner mil excusas para no hacerlo. Entrenar la fuerza de voluntad de nuestros hijos desde que son pequeños es fundamental, y Patricia, en ese vídeo, nos dio unas pautas.

Cómo fomentar la fuerza de voluntad

“La fuerza de voluntad se asocia con el esfuerzo necesario que necesitamos para alcanzar objetivos a corto plazo, que suponen un sacrificio, pero que nos benefician a largo plazo”, define Patricia. Pero esto se enfrenta a dos problemas principalmente:

La renuncia. “Cuesta mucho pensar en el largo plazo y dejar ese placer inmediato”, reconoce la experta, y nos pone el ejemplo de cuando te levantas media hora antes para correr. Es un esfuerzo muy grande renunciar a esa media hora de sueño para ir a correr, pero sabes que a largo plazo te va a dar un beneficio.

El deseo. Está muy relacionado con el anterior. "Es cuando sentimos el deseo de algo y queremos satisfacerlo de manera inmediata", dice Patricia, por ejemplo, cuando queremos chocolate y queremos satisfacer ese deseo en ese momento, no podemos esperar.

¿Qué podemos hacer para hacer frente a estos problemas y educar la fuerza de voluntad de nuestros hijos? Patricia Ramírez nos aporta 5 pautas muy prácticas: