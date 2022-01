Para muchas madres y padres estar en sitios como restaurantes, el transporte público o en la sala de espera del médico con nuestros hijos se convierten en situaciones complicadas de gestionar. Sabemos que los niños se van a impacientar, se van a comportar de manera irrespetuosa y van a armar jaleo.

Muchas veces la única alternativa que encontramos para que esas emociones se calmen y que los niños no creen alboroto es darles una pantalla, ya sea un móvil, una tablet, un videojuego... No lo hacemos queriendo y creyendo que es lo más beneficioso para ellos, pero tiramos de esta herramienta porque es la que más a mano tenemos y porque no conocemos otras opciones.

Como familia podemos cambiar esta situación y podemos desterrar las pantallas en estas situaciones. Os damos algunas alternativas que quizás os puedan servir.

Claves para evitar recurrir a las pantallas cuando nuestros hijos se impacientan

Anticiparse : Tania García, educadora sociofamiliar y creadora de Edurespeta, cuenta en su libro ‘Educar sin perder los nervios’ que podemos anticiparnos a las situaciones en las que sabemos que nuestros hijos "van a perder los nervios". Para ello, podemos practicar y explicarles cómo hay que actuar en estos lugares. “Antes de salir de casa podemos mostrarles qué tono de voz usar, cómo nos pueden pedir nuestra atención, cómo caminar… Podemos mostrarles con nuestro ejemplo primero y luego pedirles a ellos que lo practiquen. Los juegos de roles les encantan, les emocionan, les dan experiencia y los ayudan a estar más preparados cuando llega el momento”, explica García.

Alternativas a dar el móvil a nuestro hijo

Tania García nos recomienda algunas alternativas a dar el móvil para calmar a nuestros hijos

Pinturas : Si llevamos en el bolso algunas pinturas, en la situación de un restaurante, pueden pintar en las servilletas o manteles de papel; o en la situación de la sala de espera del médico, podemos pedir una hoja para que puedan pintar en ella.

: Si llevamos en el bolso algunas pinturas, en la situación de un restaurante, pueden pintar en las servilletas o manteles de papel; o en la situación de la sala de espera del médico, podemos pedir una hoja para que puedan pintar en ella. Libros de pegatinas : Para que puedan verlas, recolocarlas, pegárselas en la cara, etc.

: Para que puedan verlas, recolocarlas, pegárselas en la cara, etc. Plastilina

Juegos de ingenio : Podemos jugar con ellos a algunos como el teléfono escacharrado o podemos plantearles acertijos.

: Podemos jugar con ellos a algunos como el teléfono escacharrado o podemos plantearles acertijos. Algún elemento de sirva como juego simbólico que llevemos en nuestro bolso o mochila

que llevemos en nuestro bolso o mochila Libros cortos que podamos llevar.

Contar bromas, chistes

Contar historias o adivinanzas

Cantar juntos (siempre que sea posible)

Como ya decíamos, si nuestro hijo sigue expresando sus emociones mediante conductas que no son las apropiadas, lo mejor es dejar que las exprese en una zona donde pueda usar el espacio libremente para liberar la emoción, en donde pueda correr, patalear...