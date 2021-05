Trabajar para Hacendado causa estragos en la industria ganadera, concretamente en la láctea, castigada por la dureza con la que la empresa de Juan Roig establece los precios del litro de leche.

Los ganaderos se declararon "desesperados por su supervivencia", según un manifiesto lanzado por AGAPROL OPL, que está negociando actualmente con Kaiku y Lactiber, proveedores de Mercadona. La organización representa hasta 600 ganaderos de diez comunidades autónomas diferentes, lo que en términos comerciales son unas 800.000 toneladas de leche.

La posición de dominio de la marca a la hora de establecer el precio del producto precariza hasta el extremo a los trabajadores del campo, que han difundido una carta para dar a conocer su malestar. La denuncia llega después de meses soportando una situación insostenible y reza:

"Los 11.950 ganaderos que todavía resistimos en este país estamos atravesando una de las situaciones más críticas -y hemos pasado muchas- en toda nuestra historia. Para confirmar esto, basta con mirar las estadísticas del Ministerio en las que se confirma que cada año son casi 1.000 los ganaderos que se ven obligados a abandonar sus explotaciones de vacuno de leche".

La empresa de Juan Roig comercializa el 30% de la leche líquida en nuestro país a través de 6 grandes marcas que trabajan en exclusiva para la empresa: Covap, Lactia, Lactiber, Iparlat, Kaiku y Naturleite.

Los beneficios que obtiene Mercadona a costa del trabajo de los ganaderos, según el comunicado es de "hasta los 727 millones de euros en 2020, un 17% más que el ejercicio anterior", y se alegran de ello. Sin embargo, se confiesan "indignados con la forma de proceder de su empresa", ya que los que producen leche para su marca Hacendado, perciben unos precios que "están por debajo" de sus costes de producción, "requisito legal de obligado cumplimiento, además de ser los más bajos del mercado".

Según Agaprol, que estas "marcan el precio" que van a pagar a los ganaderos, una vez que Mercadona marca el precio que les va a pagar a ellos, "sin más remedio que decir "amén" y, para más escarnio, firmar una cláusula en el contrato" que confirme que a ese precio cubren sus costes de producción, "a sabiendas de que en la gran mayoría de los casos es mentira".

Según Agropol las grandes empresas lácteas "marcan el precio" que van a pagar a los ganaderos y, una vez que Mercadona establece lo que les va a pagar a ellos, "sin más remedio que decir "amén". Lo que más escuece a los trabajadores es que para ellos supone una humillación "firmar una cláusula en el contrato" que confirme que a ese precio cubren sus costes de producción, "a sabiendas de que en la gran mayoría de los casos es mentira".

De esta manera, tal y como expresa la carta, provoca que "el brick sea el más barato y desde su posición de absoluto dominio arrastran a todo el sector a seguir sus pasos, destruyendo el valor en la Cadena, práctica prohibida por la ley 8/2020 de 16 de diciembre".

Los ganaderos se dirigen directamente a Juan Roig y los dirigentes y responsables de la empresa, que presume de que su estrategia logística y la optimización de recursos y procesos es la más eficiente para que sus consumidores paguen menos por un producto de calidad, una cuestión que escandaliza a los ganaderos: "ustedes simplemente pagan por debajo del precio de coste a sus proveedores. Basta de mentiras".

Critican que no es de recibo que Mercadona escape de la libre competencia y que su éxito no se debe a genialidades en la gestión, sino a pagar a los ganaderos por la leche "un precio que no cubre los costes de producción".

"Esto no es ni eficiencia ni éxito empresarial, lo que ustedes están haciendo es provocar el cierre masivo de granjas", apuntan desde Agaprol. Los ganaderos amenazan con que cuando queden ganaderos en España tendrán que acudir al mercado extranjero y Francia y Alemania no se van a someter a la empresa dado que no goza del dominio que le concede el mercado español.

La coda de la misiva es demoledora: "Su cuenta de resultados es un éxito por el que les damos la enhorabuena, pero eso no quiere decir que su forma de trabajar lo sea. Ganar dinero es legítimo, pero no a costa de arruinar a los demás. Como los ganadores que suministran leche a las empresas que trabajan en exclusiva para Mercadona no pueden expresarse libremente, por miedo a posibles represalias, AGAPROL lo hace en su nombre, manifestando su sentir e indignación".