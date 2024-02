Unión de Uniones amenaza con colapsar Madrid: planea una concentración de 500 tractores frente a Agricultura el miércoles

Tras dos semanas de movilizaciones, los agricultores plantean un nuevo órdago para llevar al corazón de España sus reivindicaciones. La agrupación Unión de Uniones ha anunciado que el próximo miércoles 21 de febrero realizarán una concentración de 500 tractores y cien autobuses frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y han asegurado que es posible que la previsión "se quede corta". De esta forma, el martes 20 saldrán desde diferentes partes de España los manifestantes, que pasarán esa noche en municipios cercanos a Madrid, para, finalmente, el día 21 a primera hora de la mañana entrar a la capital por las seis radiales.

El motivo de esta concentración es que, de las 18 medidas que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, la semana pasada, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", en palabras del coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, este lunes en una rueda de prensa. La manifestación arrancará a las 10.30 horas en la Plaza de la Independencia, dirección Plaza Cibeles, hasta llegar al Ministerio de Agricultura.

Desde Unión de Uniones han adelantado que si Planas "hace caso omiso" de su movilización de este miércoles, darán "una vuelta de tuerca" y se dirigirán directamente a presidencia del Gobierno. De hecho, la organización ha asegurado que su objetivo es que "el Ministerio cambie de rumbo" o "el presidente cambie al ministro". Entre los principales problemas del sector, que han llevado a un "hartazgo" generalizado de los agricultores y ganaderos, Unión de Uniones ha destacado la venta a pérdidas por la falta de aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria o la burocracia de la PAC.

A diferencia de Asaja, COAG y UPA, Unión de Uniones no es una organización que sirva de interlocutora ante el Gobierno. Es más, siempre se han vanagloriado de representar "de manera real" y "sin subvenciones de por medio" a los trabajadores del sector primario. Es un movimiento que, al igual que la Plataforma 6-F, está en el centro de la polémica, puesto que algunos sectores la adscriben a la ultraderecha, pero lo cierto es que ha conseguido canalizar el descontento de los agricultores y ganaderos del país en distintas movilizaciones ajenas a las oficiales. Su mayor puesta en escena tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando varios centenares de trabajadores del campo y 150 tractores respondieron a la llamada de esta organización y se manifestaron en el centro de Madrid frente al Ministerio de Agricultura. En aquel momento la mayor preocupación de los agricultores era la escasez de agua y el aumento de los costes de producción, por encima de los precios de ventas. Algo que se ha seguido repitiendo en los últimos meses y que es una de las principales causas de las movilizaciones que se han producido este mes de febrero.

Los movimientos de Planas

El ministro de Agricultura se ha mostrado sensible a las reivindicaciones de los agricultores. Planas está dispuesto incluso a dar la batalla en Europa para cambiar la Política Agraria Común (PAC). Algunas de las propuestas que Planas ha planteado a la Unión Europea es reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, según una misiva enviada al comisario de Agricultura de la Comisión Europea. Planas admite que la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 "ha supuesto un importante cambio de enfoque". Pero añade que "sin embargo, la experiencia en este primer año de aplicación ha puesto de manifiesto que este nuevo modelo no solo no implica una simplificación, sino que está suponiendo un importante incremento de la carga administrativa".

Planas aprovecha para trasladar al comisario su "gran preocupación por la actual situación de protestas de los agricultores en España", que "deben hacernos reflexionar a todos los niveles". De hecho, el ministro español considera a la nueva PAC "uno de los principales motivos" de este descontento, porque, a su juicio, supone "una importante complejidad adicional" y el establecimiento de "determinadas exigencias que obstaculizan el ejercicio adecuado de la actividad agraria". Planas exige que este debate tenga "respuestas contundentes en el menor plazo posible".