En un giro un tanto inesperado de los acontecimientos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado de que, tras recibir el informe exigido a Grifols (había dado un plazo de 10 días que concluye el miércoles), "está analizando" la conducta de la firma Gotham City, cuyo análisis sobre la existencia de un posible maquillaje contable provocó una tormenta bursátil sobre la farmacéutica española, con caídas en el Ibex superiores al 40%. La CNMV, en concreto, explica que "el objeto es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa".

La Comisión de Valores explica que analiza "el modo en que fue difundido" el informe de Gotham (lo hizo vía red social X) "y las operaciones de mercado conexas". Este punto es especialmente relevante ya que el fondo reconoció haberse lucrado con las caídas en bolsa de Grifols puesto que mantenía posiciones a corto o bajistas en la empresa. Algunas fuentes afirman que Gotham ganó más de 20 millones con su actuación.

El vínculo con Países Bajos

Gotham City Research hizo público un informe en el que acusaba a Grifols de manipular sus cuentas. Explicaba el fondo que la farmacéutica catalana, supuestamente, usaba una firma vinculada y domiciliada en Países Bajos llamada Scranton, en cuyo accionariado hay miembros de la familia, ejecutivos y exdirectivos, para anotarse ingresos duplicados y ocultar deuda. Concluía que el endeudamiento de la farmacéutica no era de 6 veces el ebitda, como decía la empresa, sino de 10 ó 12 veces, lo que situaba a la compañía en una situación crítica y provocaba que las acciones en realidad valiesen cero. Tras este demoledor informe, Grifols se hundió en bolsa casi un 30% el primer día y de hecho en lo que va de año acumula una caída superior al 40%.

La CNMV advierte en su comunicado que esta investigación sobre Gotham "deberá nutrirse, necesariamente, de la conclusión de la revisión de la información financiera de Grifols". Aunque la Comisión reconoce que este análisis "puede demorarse unas semanas", avisa de que de este proceso de revisión podría resultar "la ausencia de alguna información o la incorreccción de algún dato o magnitud de la información financiera", lo que llevaría a pedir "aclaraciones, complementos, degloses o incluso corrección de la información publicada por Grifols".

Por qué no suspendió la cotización

En su comunicación, el regulador explica porqué no ha procedido en ningún momento a suspender la cotización de la farmacéutica, como han reclamado numerosas actores y pese al desplome de sus títulos en las primeras horas tras conocerse el informe de Gotham. La Comisión justifica su actuación porque no ha detectado "ninguna información privilegiada concreta pendiente de publicación que suponga una situación de información asimétrica entre distintos inversores. Por ello no ha sido necesario suspender la negociación de modo cautelar".

En cuanto a las posiciones cortas, añade la Comisión que las viene monitorizando "de forma estrecha" desde el pasado día 9. Y explica que "en términos agregados y comparados con el conjunto de cotizadas españolas, estas no presentan valores elevados y no han determinado la evolución fundamental del precio del valor". Para la CNMV "no se dan las condiciones que marca el Reglamento europeo sobre ventas en corto en cuanto a limitación o prohibición de posiciones cortas para una medida de este tenor".

Ante esta situación, accionistas minoritarios de Grifols valoran reclamar en España daños y perjuicios a los administradores de la empresa ante la sospecha de que familiares y directivos vinculados a la compañía supuestamente les "perjudicaron". En concreto, según explican a 'activos' en fuentes conocedoras de la situación, "nos preocupa que se vacíen recursos de la compañía y se los queden unos y no todos". La idea de estos minoritarios es utilizar las leyes de sociedades de capital para emprender una acción social de responsabilidad.

Adicionalmente, hay una docena de bufetes de Estados Unidos que preparan demandas colectivas contra Grifols y buscan armar el caso contra la compañía sobre la base de que trasladó "información falsa" al mercado.