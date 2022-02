Un nuevo jefe para Nancy y Nenuco

Empezó en el sector del 'retail' como comprador de diferentes categorías de productos de Carrefour, pero en el momento en el que pasó a ocuparse de los juguetes ya nunca más pudo deshacerse de la magia que estos desprenden. De ahí a incorporarse a la compañía líder del sector en España, como es Famosa, solo hubo un paso, protagonizando una sólida trayectoria que lo ha llevado finalmente a convertirse en su CEO. Ese es José Miguel Toledo, cuyo objetivo en su nuevo cargo es seguir apostando por la innovación con la finalidad de presentar novedades que se adapten a los nuevos gustos infantiles. Aunque, eso sí, sin olvidarse de clásicos como Nancy y Nenuco, que, con más de 40 años en el mercado, continúan siendo un icono tanto para la propia empresa como para la industria juguetera en general.

La experiencia acumulada en Carrefour, donde era el responsable de la estrategia de compra de juguetes para sus hipermercados, le facilitó la entrada en Famosa. "Se trata -señala- de una compañía emblemática en España, por lo que como comprador conocía muy bien sus marcas y su potencial. Es por ello por lo que, cuando decidí dar el salto a proveedor, me incorporé a esta empresa, donde ya me conocían como cliente". Siempre en el departamento comercial, Toledo fue escalando posiciones hasta pasar a trabajar en 2015 en el equipo directivo liderado por su antecesora en el cargo, Marie-Eve Rougeot, hacia la que solo tiene palabras de elogio. "Juntos hemos podido cambiar la situación de Famosa hasta situarla como líder del mercado español, por lo que mejor valoración que los propios resultados no hay, ya que evidencian una gestión ejemplar", enfatiza.

En este intervalo de tiempo se produjo la adquisición de Famosa por parte de la multinacional italiana Giochi Preziosi, a cuyo frente se encuentra en estos momentos precisamente Rougeot. Según Toledo, esta integración supone la posibilidad de establecer sinergias entre dos compañías líderes que aspiran a convertirse en el mayor grupo juguetero de Europa. "Tenemos marcas y una implantación geográfica consolidada en territorios que son complementarios, por lo que la estrategia pasa por aprovechar las fortalezas de ambos grupos para extender sinergias comerciales", apunta.

Para el nuevo CEO, el principal secreto de Famosa se basa en que "llevamos 60 años fabricando ilusión. Pero no nos conformamos con eso, ya que invertimos mucho cada año en innovación para ofrecer novedades que se adapten a los nuevos gustos y tendencias de consumo". La estrategia, en esa línea, se desarrolla en un doble sentido. "Por un lado -subraya-, analizando continuamente los patrones de juegos actuales para desarrollar nuevos productos como The Bellies, una marca que nació en 2018 con un éxito total. Y, por otro, renovando los juguetes de marcas clásicas, como Nenuco, Nancy o Barriguitas, reflejando la realidad de los niños de hoy en día".

Y es que, para Famosa, Nenuco y Nancy continúan siendo el emblema de la compañía. Según destaca Toledo, "abuelas, madres e hijos han jugado y juegan con estas muñecas, que año tras año se sitúan entre los juguetes más vendidos en su categoría, presentando cada temporada novedades".

La compañía nacida en el municipio de Onil, y cuyo principal centro productivo y logístico se encuentra en la actualidad en Alicante, tiene una posición consolidada, con presencia en más de 50 países de todo el mundo. Con todo, no ha podido escapar al impacto de la pandemia, con un descenso de las ventas en 2020 a causa de restricciones como el cierre de comercios. La situación, en cualquier caso, ha mejorado en 2021, cuando, según Toledo, Famosa ha vuelto ocupar por cuarto año consecutivo la primera posición en el ranking de ventas de los fabricantes españoles la pasada Navidad, con una cuota de mercado del 10%. "Y todo ello pese a sufrir un aumento de la tensión en la cadena de suministro, que incrementó considerablemente los costes operativos de la compañía por la drástica subida del precio de los fletes procedentes de China", destaca.

El sector está luchando por combatir dos de las principales lacras que le afectan, como son la elevada estacionalidad y la piratería. Sobre la primera cuestión, el responsable de la firma explica que "estamos lanzando nuevas referencias de precio menor que favorecen el consumo a lo largo del año y no solo en Navidad", mientras que sobre la segunda, y más allá de las graves pérdidas que las copias ilegales ocasionan a la industria, alerta del problema de seguridad que representan para los niños y niñas. "Si dejamos de comprarlas, si no hay demanda, caerán las falsificaciones", asevera.